https://ria.ru/20210914/kuban-1750081091.html

На Кубани будут выплачивать по миллиону рублей как взнос по ипотеке врачам

На Кубани будут выплачивать по миллиону рублей как взнос по ипотеке врачам - РИА Новости, 14.09.2021

На Кубани будут выплачивать по миллиону рублей как взнос по ипотеке врачам

Власти Краснодарского края с 2022 года в качестве региональной поддержки будут выплачивать по 1 миллиону рублей в качестве первого взноса по ипотеке для врачей, РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T21:33

2021-09-14T21:33

2021-09-14T21:33

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общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края с 2022 года в качестве региональной поддержки будут выплачивать по 1 миллиону рублей в качестве первого взноса по ипотеке для врачей, педагогов, а также социальных работников, сообщает администрация региона."Мы приняли решение со следующего года выплачивать по 1 миллиону рублей в качестве первого взноса по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников. Рассчитываем, что это поможет привлечь молодых специалистов для работы в больницах, школах и организациях социальной помощи", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.По словам главы края, это также поддержит нынешних квалифицированных сотрудников, которые много лет трудятся на Кубани. "Субсидию получат 900 специалистов, в том числе 300 педагогов, 300 врачей и соцработников. Программа рассчитана на три года", – уточнил Кондратьев.Губернатор заявил о запуске программы на краевом педсовете. Сейчас идет процедура согласования всех нормативных документов.По данным краевых властей, уже определены основные условия получения выплаты: отсутствие собственного жилья, проживание на Кубани не менее 10 лет, после получения субсидии специалист должен пять лет отработать в бюджетных учреждениях региона по профессии.Заявления на получение субсидии будет принимать ГКУ КК "Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка" с января 2022 года.

https://ria.ru/20210823/shkoly-1746947898.html

https://ria.ru/20210315/kurorty-1601252030.html

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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия