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Краснодарский край
https://ria.ru/20210914/kuban-1750081091.html
На Кубани будут выплачивать по миллиону рублей как взнос по ипотеке врачам
На Кубани будут выплачивать по миллиону рублей как взнос по ипотеке врачам - РИА Новости, 14.09.2021
На Кубани будут выплачивать по миллиону рублей как взнос по ипотеке врачам
Власти Краснодарского края с 2022 года в качестве региональной поддержки будут выплачивать по 1 миллиону рублей в качестве первого взноса по ипотеке для врачей, РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T21:33
2021-09-14T21:33
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края с 2022 года в качестве региональной поддержки будут выплачивать по 1 миллиону рублей в качестве первого взноса по ипотеке для врачей, педагогов, а также социальных работников, сообщает администрация региона."Мы приняли решение со следующего года выплачивать по 1 миллиону рублей в качестве первого взноса по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников. Рассчитываем, что это поможет привлечь молодых специалистов для работы в больницах, школах и организациях социальной помощи", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.По словам главы края, это также поддержит нынешних квалифицированных сотрудников, которые много лет трудятся на Кубани. "Субсидию получат 900 специалистов, в том числе 300 педагогов, 300 врачей и соцработников. Программа рассчитана на три года", – уточнил Кондратьев.Губернатор заявил о запуске программы на краевом педсовете. Сейчас идет процедура согласования всех нормативных документов.По данным краевых властей, уже определены основные условия получения выплаты: отсутствие собственного жилья, проживание на Кубани не менее 10 лет, после получения субсидии специалист должен пять лет отработать в бюджетных учреждениях региона по профессии.Заявления на получение субсидии будет принимать ГКУ КК "Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка" с января 2022 года.
https://ria.ru/20210823/shkoly-1746947898.html
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
21:33 14.09.2021
 
На Кубани будут выплачивать по миллиону рублей как взнос по ипотеке врачам

На Кубани будут выплачивать по миллиону рублей как взнос по ипотеке врачам и педагогам

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края с 2022 года в качестве региональной поддержки будут выплачивать по 1 миллиону рублей в качестве первого взноса по ипотеке для врачей, педагогов, а также социальных работников, сообщает администрация региона.
"Мы приняли решение со следующего года выплачивать по 1 миллиону рублей в качестве первого взноса по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников. Рассчитываем, что это поможет привлечь молодых специалистов для работы в больницах, школах и организациях социальной помощи", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
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По словам главы края, это также поддержит нынешних квалифицированных сотрудников, которые много лет трудятся на Кубани. "Субсидию получат 900 специалистов, в том числе 300 педагогов, 300 врачей и соцработников. Программа рассчитана на три года", – уточнил Кондратьев.
Губернатор заявил о запуске программы на краевом педсовете. Сейчас идет процедура согласования всех нормативных документов.
По данным краевых властей, уже определены основные условия получения выплаты: отсутствие собственного жилья, проживание на Кубани не менее 10 лет, после получения субсидии специалист должен пять лет отработать в бюджетных учреждениях региона по профессии.
Заявления на получение субсидии будет принимать ГКУ КК "Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка" с января 2022 года.
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