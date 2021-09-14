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Туризм
https://ria.ru/20210914/krym-1750017198.html
Власти Крыма рассказали, сколько туристов примет новый курорт полуострова
Власти Крыма рассказали, сколько туристов примет новый курорт полуострова - РИА Новости, 14.09.2021
Власти Крыма рассказали, сколько туристов примет новый курорт полуострова
Новый курортный город на побережье в Сакском районе Крыма в сезон сможет принять до 50 тысяч человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:15
2021-09-14T20:16
туризм
республика крым
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
сакский район
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Новый курортный город на побережье в Сакском районе Крыма в сезон сможет принять до 50 тысяч человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Населенный пункт планируется построить на западе полуострова, заявил ранее вице-премьер республики Евгений Кабанов. По его словам, он станет аналогом турецкого курорта Анталья.Аксенов отметил, что будет создано порядка десяти тысяч единиц номерного фонда.По словам главы Крыма в новом населенном пункте будет как гостиничная инфраструктура, так и жилье на продажу. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта.Аксенов отметил, что воды и других ресурсов для нового города точно хватит.
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республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик), сакский район, туризм
20:15 14.09.2021 (обновлено: 20:16 14.09.2021)
 
Власти Крыма рассказали, сколько туристов примет новый курорт полуострова

В городе на западном побережье полуострова смогут проживать в сезон до 50 тысяч человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует памятник затопленным кораблям в Севастополе
Девушка фотографирует памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Новый курортный город на побережье в Сакском районе Крыма в сезон сможет принять до 50 тысяч человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Населенный пункт планируется построить на западе полуострова, заявил ранее вице-премьер республики Евгений Кабанов. По его словам, он станет аналогом турецкого курорта Анталья.
Аксенов отметил, что будет создано порядка десяти тысяч единиц номерного фонда.
По словам главы Крыма в новом населенном пункте будет как гостиничная инфраструктура, так и жилье на продажу. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта.
Аксенов отметил, что воды и других ресурсов для нового города точно хватит.
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