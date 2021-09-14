https://ria.ru/20210914/krym-1750017198.html

Власти Крыма рассказали, сколько туристов примет новый курорт полуострова

Власти Крыма рассказали, сколько туристов примет новый курорт полуострова - РИА Новости, 14.09.2021

Власти Крыма рассказали, сколько туристов примет новый курорт полуострова

Новый курортный город на побережье в Сакском районе Крыма в сезон сможет принять до 50 тысяч человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:15

2021-09-14T20:15

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туризм

республика крым

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

сакский район

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Новый курортный город на побережье в Сакском районе Крыма в сезон сможет принять до 50 тысяч человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Населенный пункт планируется построить на западе полуострова, заявил ранее вице-премьер республики Евгений Кабанов. По его словам, он станет аналогом турецкого курорта Анталья.Аксенов отметил, что будет создано порядка десяти тысяч единиц номерного фонда.По словам главы Крыма в новом населенном пункте будет как гостиничная инфраструктура, так и жилье на продажу. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта.Аксенов отметил, что воды и других ресурсов для нового города точно хватит.

https://ria.ru/20210914/yoga-1749535416.html

республика крым

сакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик), сакский район, туризм