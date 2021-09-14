https://ria.ru/20210914/kreditovanie-1749986298.html

МСП Банк начинает кредитование в рамках зонтичного механизма

МСП Банк начинает кредитование в рамках зонтичного механизма - РИА Новости, 14.09.2021

МСП Банк начинает кредитование в рамках зонтичного механизма

МСП Банк стал одним из первых участников новой программы господдержки предпринимателей – зонтичного механизма, предполагающего льготное беззалоговое... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:20

2021-09-14T12:20

2021-09-14T12:20

новости компаний - экономика

мсп банк

корпорация мсп

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александр исаевич

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. МСП Банк стал одним из первых участников новой программы господдержки предпринимателей – зонтичного механизма, предполагающего льготное беззалоговое кредитование субъектов МСП под поручительства Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба банка.Зонтичный механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан КМСП совместно с Минэкономразвития. В рамках новой программы банки могут кредитовать предпринимателей, у которых не хватает залогового обеспечения. Такое обеспечение будет предоставляться Корпорацией МСП в объеме до 50% от суммы кредита, уточняется в сообщении.Кредиты будут предоставляться по льготной ставке, в том числе в рамках действующих госпрограмм поддержки субъектов МСП. Срок рассмотрения заявки до 72 часов.Отмечается, что для получения поручительства предпринимателю не нужно будет обращаться в Корпорацию МСП. Гарантийная поддержка института развития встроена в кредитный процесс банка. Благодаря этому клиент получает поручительство по кредиту в "одном окне" одновременно с решением о возможности финансирования. Такой подход экономит предпринимателям время и средства на подготовку и получение финансовой поддержки.Еще одним важным нововведением является то, что комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель. В результате, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, заемщики с низким риском – получить кредитные средства по ставке в среднем ниже на 1-2 процентных пункта.

https://ria.ru/20210825/kreditovanie-1747205510.html

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новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия, александр исаевич