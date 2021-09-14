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МСП Банк начинает кредитование в рамках зонтичного механизма
МСП Банк начинает кредитование в рамках зонтичного механизма - РИА Новости, 14.09.2021
МСП Банк начинает кредитование в рамках зонтичного механизма
МСП Банк стал одним из первых участников новой программы господдержки предпринимателей – зонтичного механизма, предполагающего льготное беззалоговое... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:20
2021-09-14T12:20
новости компаний - экономика
мсп банк
корпорация мсп
россия
александр исаевич
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. МСП Банк стал одним из первых участников новой программы господдержки предпринимателей – зонтичного механизма, предполагающего льготное беззалоговое кредитование субъектов МСП под поручительства Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба банка.Зонтичный механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан КМСП совместно с Минэкономразвития. В рамках новой программы банки могут кредитовать предпринимателей, у которых не хватает залогового обеспечения. Такое обеспечение будет предоставляться Корпорацией МСП в объеме до 50% от суммы кредита, уточняется в сообщении.Кредиты будут предоставляться по льготной ставке, в том числе в рамках действующих госпрограмм поддержки субъектов МСП. Срок рассмотрения заявки до 72 часов.Отмечается, что для получения поручительства предпринимателю не нужно будет обращаться в Корпорацию МСП. Гарантийная поддержка института развития встроена в кредитный процесс банка. Благодаря этому клиент получает поручительство по кредиту в "одном окне" одновременно с решением о возможности финансирования. Такой подход экономит предпринимателям время и средства на подготовку и получение финансовой поддержки.Еще одним важным нововведением является то, что комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель. В результате, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, заемщики с низким риском – получить кредитные средства по ставке в среднем ниже на 1-2 процентных пункта.
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новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия, александр исаевич
12:20 14.09.2021
 

МСП Банк начинает кредитование в рамках зонтичного механизма

© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. МСП Банк стал одним из первых участников новой программы господдержки предпринимателей – зонтичного механизма, предполагающего льготное беззалоговое кредитование субъектов МСП под поручительства Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба банка.
Зонтичный механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан КМСП совместно с Минэкономразвития. В рамках новой программы банки могут кредитовать предпринимателей, у которых не хватает залогового обеспечения. Такое обеспечение будет предоставляться Корпорацией МСП в объеме до 50% от суммы кредита, уточняется в сообщении.
Кредиты будут предоставляться по льготной ставке, в том числе в рамках действующих госпрограмм поддержки субъектов МСП. Срок рассмотрения заявки до 72 часов.
"Программа кредитования существенно расширяет доступность получения финансирования сроком до 3 лет без обеспечения для компаний малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Альтернативой обеспечению выступает гарантия Корпорации МСП в объеме до 50% от суммы запрашиваемого кредита. Для заемщиков банка поручительство корпорации бесплатно", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что для получения поручительства предпринимателю не нужно будет обращаться в Корпорацию МСП. Гарантийная поддержка института развития встроена в кредитный процесс банка. Благодаря этому клиент получает поручительство по кредиту в "одном окне" одновременно с решением о возможности финансирования. Такой подход экономит предпринимателям время и средства на подготовку и получение финансовой поддержки.
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"Зонтичные поручительства – это дополнительная мера поддержки бизнеса, разработанная по поручению президента РФ Владимира Путина. С помощью поручительств те компании, которым раньше банки отказывали в кредитах из-за отсутствия залога, теперь смогут получить доступ к заемному капиталу", - комментирует министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба МЭР.

Еще одним важным нововведением является то, что комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель. В результате, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, заемщики с низким риском – получить кредитные средства по ставке в среднем ниже на 1-2 процентных пункта.

"Зонтичный механизм Корпорации МСП даст возможность банкам снизить риски по каждому заемщику МСП и расширить круг получателей финансовой поддержки, в том числе за счет компаний, которые только начинают работать на рынке. Механизм позволяет предпринимателям получить средства на привлекательных и доступных условиях. К 2024 году мы ожидаем, что предприниматели смогут дополнительно привлечь при помощи нового продукта свыше 600 миллиардов рублей", – заявил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба МСП Банка.

 
Новости компаний - ЭкономикаМСП БанкКорпорация МСПРоссияАлександр Исаевич
 
 
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