https://ria.ru/20210914/koronavirus-1750012703.html

Врач рассказал, как не перепутать грипп и COVID-19

Врач рассказал, как не перепутать грипп и COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021

Врач рассказал, как не перепутать грипп и COVID-19

При недомогании необходимо сдать тест и на грипп, и на коронавирус, заявил терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:22

2021-09-14T14:22

2021-09-14T14:22

распространение коронавируса

здоровье - общество

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коронавирус в россии

владислав жемчугов

алексей хухрев

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. При недомогании необходимо сдать тест и на грипп, и на коронавирус, заявил терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов."Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп", — рассказал специалист в беседе с порталом "Ura.ru."Жемчугов подчеркнул, что эти заболевания лечатся практически одинаковым набором лекарств.Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что человек может ускорить выздоровление от вирусных инфекций, принимая укрепляющие иммунитет витамины.

https://ria.ru/20210913/privivka-1749858806.html

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2021

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владислав жемчугов, алексей хухрев