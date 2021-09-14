https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749977320.html

В Москве за сутки госпитализировали 663 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 663 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 663 пациента с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 663 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 240 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:44

2021-09-14T11:44

2021-09-14T11:44

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 663 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 240 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице."В Москве выявлено 1 609 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 663 человека. На ИВЛ находятся 240 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 1 362 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 466 721. Также за сутки в столице скончались 47 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749939337.html

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