https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749977320.html
В Москве за сутки госпитализировали 663 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 663 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 663 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 663 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 240 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:44
2021-09-14T11:44
2021-09-14T11:44
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 663 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 240 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице."В Москве выявлено 1 609 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 663 человека. На ИВЛ находятся 240 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 1 362 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 466 721. Также за сутки в столице скончались 47 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749939337.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 663 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 663 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 240 человек