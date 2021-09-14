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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210914/klub-1750015251.html
Воробьев посетил клуб "Активного долголетия" в подмосковном Красногорске
Воробьев посетил клуб "Активного долголетия" в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 14.09.2021
Воробьев посетил клуб "Активного долголетия" в подмосковном Красногорске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник посетил клуб проекта "Активное долголетие" в подмосковном Красногорске и пообщался с его посетителями,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:53
2021-09-14T14:53
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник посетил клуб проекта "Активное долголетие" в подмосковном Красногорске и пообщался с его посетителями, рассказав о перспективах проекта.Как сообщается в Telegram-канале губернатора "Воробьев. Live", глава региона проверил, как работает клуб и всем ли довольны его посетители, а ему рассказали, что особой популярностью пользуются бассейн и творчество. Отмечается, что с 1 октября, ко второму дню рождения проекта, приоритеты посетителем могут сместиться – к групповым активностям добавятся футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, петанк.С начала октября зачисление в Клуб станет автоматическим, без заявления – по достижению возраста 55+ для женщин и 60 + для мужчин, указывается в сообщении. Обновится портал "Долголетия": там будут личные кабинеты для пользователей, появится возможность оценивать занятия и инструкторов, запустят новый раздел "Долголетие-онлайн" для роликов и трансляций видеозанятий.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев
14:53 14.09.2021
 

Воробьев посетил клуб "Активного долголетия" в подмосковном Красногорске

© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства МО / ВКонтактеГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения клуба проекта "Активное долголетие" в Красногорске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения клуба проекта Активное долголетие в Красногорске - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства МО / ВКонтакте
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник посетил клуб проекта "Активное долголетие" в подмосковном Красногорске и пообщался с его посетителями, рассказав о перспективах проекта.
Как сообщается в Telegram-канале губернатора "Воробьев. Live", глава региона проверил, как работает клуб и всем ли довольны его посетители, а ему рассказали, что особой популярностью пользуются бассейн и творчество. Отмечается, что с 1 октября, ко второму дню рождения проекта, приоритеты посетителем могут сместиться – к групповым активностям добавятся футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, петанк.
"Очень важный проект. Как сейчас говорят, он "зашел", пользуется большой популярностью среди старшего поколения. Мы видим, что каждый год в нем участвует все больше людей, и нам очень важно наполнить его содержанием. Нужны разнообразные активности - и на свежем воздухе, и внутри здания. Большой запрос есть и на экскурсии. Экскурсия – это продолжительное мероприятие, нужно позаботиться и о качестве транспорта, чтобы он был безопасным и комфортным, ну и конечно, о питании. Знаю, что многие главы территорий создают все необходимые условия для этого",- приводятся в сообщении слова Воробьева.
С начала октября зачисление в Клуб станет автоматическим, без заявления – по достижению возраста 55+ для женщин и 60 + для мужчин, указывается в сообщении. Обновится портал "Долголетия": там будут личные кабинеты для пользователей, появится возможность оценивать занятия и инструкторов, запустят новый раздел "Долголетие-онлайн" для роликов и трансляций видеозанятий.
Члены клуба Активное долголетие могут посетить экскурсии в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 17:26Новости Подмосковья
Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)КрасногорскАндрей Воробьев
 
 
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