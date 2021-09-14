Воробьев посетил клуб "Активного долголетия" в подмосковном Красногорске

"Очень важный проект. Как сейчас говорят, он "зашел", пользуется большой популярностью среди старшего поколения. Мы видим, что каждый год в нем участвует все больше людей, и нам очень важно наполнить его содержанием. Нужны разнообразные активности - и на свежем воздухе, и внутри здания. Большой запрос есть и на экскурсии. Экскурсия – это продолжительное мероприятие, нужно позаботиться и о качестве транспорта, чтобы он был безопасным и комфортным, ну и конечно, о питании. Знаю, что многие главы территорий создают все необходимые условия для этого",- приводятся в сообщении слова Воробьева.