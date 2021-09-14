Воробьев посетил клуб "Активного долголетия" в подмосковном Красногорске
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства МО / ВКонтактеГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения клуба проекта "Активное долголетие" в Красногорске
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник посетил клуб проекта "Активное долголетие" в подмосковном Красногорске и пообщался с его посетителями, рассказав о перспективах проекта.
Как сообщается в Telegram-канале губернатора "Воробьев. Live", глава региона проверил, как работает клуб и всем ли довольны его посетители, а ему рассказали, что особой популярностью пользуются бассейн и творчество. Отмечается, что с 1 октября, ко второму дню рождения проекта, приоритеты посетителем могут сместиться – к групповым активностям добавятся футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, петанк.
"Очень важный проект. Как сейчас говорят, он "зашел", пользуется большой популярностью среди старшего поколения. Мы видим, что каждый год в нем участвует все больше людей, и нам очень важно наполнить его содержанием. Нужны разнообразные активности - и на свежем воздухе, и внутри здания. Большой запрос есть и на экскурсии. Экскурсия – это продолжительное мероприятие, нужно позаботиться и о качестве транспорта, чтобы он был безопасным и комфортным, ну и конечно, о питании. Знаю, что многие главы территорий создают все необходимые условия для этого",- приводятся в сообщении слова Воробьева.
С начала октября зачисление в Клуб станет автоматическим, без заявления – по достижению возраста 55+ для женщин и 60 + для мужчин, указывается в сообщении. Обновится портал "Долголетия": там будут личные кабинеты для пользователей, появится возможность оценивать занятия и инструкторов, запустят новый раздел "Долголетие-онлайн" для роликов и трансляций видеозанятий.