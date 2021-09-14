https://ria.ru/20210914/katoliki-1750014762.html

Ватикан назначил нового главу белорусских католиков

Ватикан назначил нового главу белорусских католиков - РИА Новости, 14.09.2021

Ватикан назначил нового главу белорусских католиков

Архиепископом Минско-Могилевской архиепархии назначен Иосиф Станевский, сообщает служба печати Святого престола. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:37

2021-09-14T14:37

2021-09-14T14:37

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ватикан

белоруссия

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 14 сен – РИА Новости. Архиепископом Минско-Могилевской архиепархии назначен Иосиф Станевский, сообщает служба печати Святого престола."Папа Франциск назначил архиепископом-митрополитом Минско-Могилевского монсеньора Иосифа Станевского, переведя его с должности титулярного епископа Табаикары и епископа-помощника Гродненского диоцеза", - говорится в сообщении.В начале января папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Апостольским администратором этой архиепархии был назначен монсеньор Казимир Великоселец, который был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.Кондрусевич вернулся в Белоруссию из Польши в декабре 2020 года после почти четырех месяцев вынужденного отсутствия. Госпогранкомитет ранее сообщал, что паспорт иерарха был признан недействительным, из-за чего он не мог вернуться домой из Польши, где находился в командировке. До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.После возвращения в Минск Кондрусевич ушел в отставку. Информированный источник при Святом престоле сообщал РИА Новости, что отставка Кондрусевича стала частью соглашения, которого достигли власти Белоруссии и представители Ватикана в целях урегулирования непростой ситуации вокруг этого видного церковного иерарха.Станевский родился в 1969 году. В священники рукоположен в 1995 году. Преподавал, а затем возглавил Гродненскую семинарию. С 2015 года он является генеральным секретарем Конференции католических епископов Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/raskol-1740757909.html

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справки, ватикан, белоруссия, франциск (хорхе марио бергольо)