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Религия
https://ria.ru/20210914/katoliki-1750014762.html
Ватикан назначил нового главу белорусских католиков
Ватикан назначил нового главу белорусских католиков - РИА Новости, 14.09.2021
Ватикан назначил нового главу белорусских католиков
Архиепископом Минско-Могилевской архиепархии назначен Иосиф Станевский, сообщает служба печати Святого престола. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:37
2021-09-14T14:37
религия
справки
ватикан
белоруссия
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 14 сен – РИА Новости. Архиепископом Минско-Могилевской архиепархии назначен Иосиф Станевский, сообщает служба печати Святого престола."Папа Франциск назначил архиепископом-митрополитом Минско-Могилевского монсеньора Иосифа Станевского, переведя его с должности титулярного епископа Табаикары и епископа-помощника Гродненского диоцеза", - говорится в сообщении.В начале января папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Апостольским администратором этой архиепархии был назначен монсеньор Казимир Великоселец, который был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.Кондрусевич вернулся в Белоруссию из Польши в декабре 2020 года после почти четырех месяцев вынужденного отсутствия. Госпогранкомитет ранее сообщал, что паспорт иерарха был признан недействительным, из-за чего он не мог вернуться домой из Польши, где находился в командировке. До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.После возвращения в Минск Кондрусевич ушел в отставку. Информированный источник при Святом престоле сообщал РИА Новости, что отставка Кондрусевича стала частью соглашения, которого достигли власти Белоруссии и представители Ватикана в целях урегулирования непростой ситуации вокруг этого видного церковного иерарха.Станевский родился в 1969 году. В священники рукоположен в 1995 году. Преподавал, а затем возглавил Гродненскую семинарию. С 2015 года он является генеральным секретарем Конференции католических епископов Белоруссии.
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справки, ватикан, белоруссия, франциск (хорхе марио бергольо)
14:37 14.09.2021
 

Ватикан назначил нового главу белорусских католиков

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКостел святого Симона и святой Елены на площади Независимости в Минске
Костел святого Симона и святой Елены на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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ВАТИКАН, 14 сен – РИА Новости. Архиепископом Минско-Могилевской архиепархии назначен Иосиф Станевский, сообщает служба печати Святого престола.
"Папа Франциск назначил архиепископом-митрополитом Минско-Могилевского монсеньора Иосифа Станевского, переведя его с должности титулярного епископа Табаикары и епископа-помощника Гродненского диоцеза", - говорится в сообщении.
В начале января папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Апостольским администратором этой архиепархии был назначен монсеньор Казимир Великоселец, который был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.
Кондрусевич вернулся в Белоруссию из Польши в декабре 2020 года после почти четырех месяцев вынужденного отсутствия. Госпогранкомитет ранее сообщал, что паспорт иерарха был признан недействительным, из-за чего он не мог вернуться домой из Польши, где находился в командировке. До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.
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После возвращения в Минск Кондрусевич ушел в отставку. Информированный источник при Святом престоле сообщал РИА Новости, что отставка Кондрусевича стала частью соглашения, которого достигли власти Белоруссии и представители Ватикана в целях урегулирования непростой ситуации вокруг этого видного церковного иерарха.
Станевский родился в 1969 году. В священники рукоположен в 1995 году. Преподавал, а затем возглавил Гродненскую семинарию. С 2015 года он является генеральным секретарем Конференции католических епископов Белоруссии.
 
РелигияСправкиВатиканБелоруссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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