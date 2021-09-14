https://ria.ru/20210914/karta-1750038407.html

Никитин рассказал, сколько билетов продали по "Пушкинской карте" в регионе

Никитин рассказал, сколько билетов продали по "Пушкинской карте" в регионе - РИА Новости, 14.09.2021

Никитин рассказал, сколько билетов продали по "Пушкинской карте" в регионе

Нижегородские учреждения культуры продали почти 3,5 тысячи билетов обладателям "Пушкинской карты" с момента старта проекта 1 сентября, заявил губернатор... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:22

2021-09-14T16:22

2021-09-14T16:22

нижегородская область

общество

глеб никитин

новости культуры

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Нижегородские учреждения культуры продали почти 3,5 тысячи билетов обладателям "Пушкинской карты" с момента старта проекта 1 сентября, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."Пушкинская карта" - федеральный проект, в рамках которого молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут получить специальную реальную или виртуальную карту. Ее стартовый номинал составляет 3 тысячи рублей. Потратить деньги, положенные на счет, можно только на культурный досуг – купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. Средства на карту зачисляются государством один раз в год."В Нижегородской области "Пушкинской картой" может воспользоваться около 180 тысяч молодых людей. Почти 3,5 тысячи из них уже купили билеты на предстоящие мероприятия. На данный момент к проекту подключились 70 учреждений культуры региона, которые предлагают более 350 мероприятий", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Как отметил глава региона, лидерами по количеству проданных билетов являются ведущие нижегородские театры – театр драмы имени Горького, театр оперы и балета имени Пушкина и театр "Комедия"."Пушкинская карта" уже стала одним из символов национального проекта "Культура". Инициатива президента России позволяет школьникам и студентам посетить интересные мероприятия и выставки. Это является и хорошей поддержкой для самих учреждений культуры, способствует их развитию", - подчеркнул Никитин.Отмечается, что первые обладатели карты посетили в выходные Дзержинский театр драмы. Ученики восьмого класса уже 2 сентября зарегистрировались на портале госуслуг, приобрели билеты и пришли на спектакль.

https://ria.ru/20210913/predprinimatelstvo-1749891671.html

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общество, глеб никитин, новости культуры, россия