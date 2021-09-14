Белорусы прошли через эпохальное испытание на прочность, заявил Лукашенко
Лукашенко: белорусы достойно прошли эпохальное испытание на прочность единства нации
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы достойно прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства.
Как сообщила пресс-службы главы государства, данное заявление президент сделал во вторник в Минске во время церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости в преддверии первого в истории страны празднования Дня народного единства – недавно учрежденного государственного праздника.
"Белорусы, построившие суверенное государство впервые в истории своей земли, прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства. Прошли достойно", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. Он подчеркнул, что белорусов "не испугала пандемия (нового коронавируса – ред.) и не остановили гибридные атаки на государственность, которые продолжаются до сих пор".
В июне пресс-служба Лукашенко сообщила, что президент подписал указ об учреждении государственного праздника Дня народного единства, его будут отмечать 17 сентября. Праздник, дата которого связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии, в тот момент находившейся в составе Польши в результате Рижского мирного договора, и объединением белорусской территории, не будет выходным днем. До этого Лукашенко также подписал указ об объявлении в республике этого года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.