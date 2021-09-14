https://ria.ru/20210914/ispytanie-1749970321.html

Белорусы прошли через эпохальное испытание на прочность, заявил Лукашенко

Белорусы прошли через эпохальное испытание на прочность, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.09.2021

Белорусы прошли через эпохальное испытание на прочность, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы достойно прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:23

2021-09-14T11:23

2021-09-14T11:23

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы достойно прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства.Как сообщила пресс-службы главы государства, данное заявление президент сделал во вторник в Минске во время церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости в преддверии первого в истории страны празднования Дня народного единства – недавно учрежденного государственного праздника."Белорусы, построившие суверенное государство впервые в истории своей земли, прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства. Прошли достойно", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. Он подчеркнул, что белорусов "не испугала пандемия (нового коронавируса – ред.) и не остановили гибридные атаки на государственность, которые продолжаются до сих пор".В июне пресс-служба Лукашенко сообщила, что президент подписал указ об учреждении государственного праздника Дня народного единства, его будут отмечать 17 сентября. Праздник, дата которого связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии, в тот момент находившейся в составе Польши в результате Рижского мирного договора, и объединением белорусской территории, не будет выходным днем. До этого Лукашенко также подписал указ об объявлении в республике этого года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739677163.html

https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597091919.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко