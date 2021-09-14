https://ria.ru/20210914/internet-1750017429.html

В Китае заявили о создании "цивилизованного интернета"

В Китае заявили о создании "цивилизованного интернета" - РИА Новости, 14.09.2021

В Китае заявили о создании "цивилизованного интернета"

Китайские власти усилят продвижение социалистических ценностей в интернет-пространстве, следует из текста "Замечаний об усилении построения цивилизованного... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:53

2021-09-14T14:53

2021-09-14T15:00

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китай

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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Китайские власти усилят продвижение социалистических ценностей в интернет-пространстве, следует из текста "Замечаний об усилении построения цивилизованного интернет-пространства", опубликованных на сайте китайского правительства во вторник.В тексте "замечаний" отмечается, что целями построения "цивилизованного интернета", в частности, являются дальнейшее укрепление руководящей позиции идеологии марксизма в интернет-пространстве, консолидация идеологических основ о сплоченности партии и народа, а также "укоренение в сознании людей базовых социалистических ценностей".Для достижения этих целей, в частности, предлагается усилить роль веб-сайтов, публичных аккаунтов в социальных сетях, приложений, продвигающих социалистическую идеологию.Канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая и канцелярия Госсовета КНР призвали ведомства во всех регионах страны последовательно реализовывать на практике положения, изложенные в "замечаниях".

https://ria.ru/20210811/karaoke-1745331924.html

китай

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в мире, технологии, интернет, китай