https://ria.ru/20210914/insektitsid-1750048901.html

Глава фирмы, проводившей дезинсекцию "Магнита", встал на защиту сотрудника

Глава фирмы, проводившей дезинсекцию "Магнита", встал на защиту сотрудника - РИА Новости, 14.09.2021

Глава фирмы, проводившей дезинсекцию "Магнита", встал на защиту сотрудника

Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев выложил в Instagram видеообращение, в котором заявил, что два человека в Москве не могли... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:23

2021-09-14T17:23

2021-09-14T18:10

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

смертельное отравление семьи в москве

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев выложил в Instagram видеообращение, в котором заявил, что два человека в Москве не могли отравиться насмерть арбузом из "Магнита" из-за обработки магазина химикатами.Он пояснил, что дезинсекцию проводили средством "Цигатрин", которым компания ежедневно пользуется уже более пяти лет.По словам главы компании, он связался с производителем средства против насекомых и его заверили, что в той дозировке, которая попала на арбуз, химикат не мог причинить такого тяжелого вреда."Сегодня задержали Котова Антона, дезинфектора, который обрабатывал магазин без людей, в присутствии руководителя магазина, обрабатывал нижние плинтуса. Он действовал согласно инструкции: развел химию в нужной пропорции, обработал нижние плинтусы, пути миграции насекомых. Он сделал все правильно, он вообще ничего не нарушил — его сделали виноватым, из свидетеля перевели в статус обвиняемого", — заключил Кутьев.Накануне следователи задержали сотрудника компании, который обрабатывал "Магнит" на Совхозной улице Москвы. Как следует из 20-секундного видео, опубликованного СК, во время обработки помещения магазина химикатами продукты на прилавках, фрукты и овощи ничем не накрыли.В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в этом "Магните". Пожилая женщина и девочка скончались.Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и из квартиры и нашли в них следы вещества для уничтожения насекомых.СК открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.Как заявили в ведомстве, по предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти — острое отравление химикатами.

https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html

https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, смертельное отравление семьи в москве