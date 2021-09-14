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Глава фирмы, проводившей дезинсекцию "Магнита", встал на защиту сотрудника
Глава фирмы, проводившей дезинсекцию "Магнита", встал на защиту сотрудника - РИА Новости, 14.09.2021
Глава фирмы, проводившей дезинсекцию "Магнита", встал на защиту сотрудника
Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев выложил в Instagram видеообращение, в котором заявил, что два человека в Москве не могли... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:23
2021-09-14T18:10
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев выложил в Instagram видеообращение, в котором заявил, что два человека в Москве не могли отравиться насмерть арбузом из "Магнита" из-за обработки магазина химикатами.Он пояснил, что дезинсекцию проводили средством "Цигатрин", которым компания ежедневно пользуется уже более пяти лет.По словам главы компании, он связался с производителем средства против насекомых и его заверили, что в той дозировке, которая попала на арбуз, химикат не мог причинить такого тяжелого вреда."Сегодня задержали Котова Антона, дезинфектора, который обрабатывал магазин без людей, в присутствии руководителя магазина, обрабатывал нижние плинтуса. Он действовал согласно инструкции: развел химию в нужной пропорции, обработал нижние плинтусы, пути миграции насекомых. Он сделал все правильно, он вообще ничего не нарушил — его сделали виноватым, из свидетеля перевели в статус обвиняемого", — заключил Кутьев.Накануне следователи задержали сотрудника компании, который обрабатывал "Магнит" на Совхозной улице Москвы. Как следует из 20-секундного видео, опубликованного СК, во время обработки помещения магазина химикатами продукты на прилавках, фрукты и овощи ничем не накрыли.В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в этом "Магните". Пожилая женщина и девочка скончались.Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и из квартиры и нашли в них следы вещества для уничтожения насекомых.СК открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.Как заявили в ведомстве, по предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти — острое отравление химикатами.
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, смертельное отравление семьи в москве
17:23 14.09.2021 (обновлено: 18:10 14.09.2021)
 
Глава фирмы, проводившей дезинсекцию "Магнита", встал на защиту сотрудника

Глава фирмы, проводившей дезинсекцию "Магнита", встал на защиту сотрудника

© СК РФКадр записи камеры видеонаблюдения в магазине "Магнит"
Кадр записи камеры видеонаблюдения в магазине Магнит
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев выложил в Instagram видеообращение, в котором заявил, что два человека в Москве не могли отравиться насмерть арбузом из "Магнита" из-за обработки магазина химикатами.
Он пояснил, что дезинсекцию проводили средством "Цигатрин", которым компания ежедневно пользуется уже более пяти лет.
"Заявочно ночных обработок — около 40, плановых контрольных работ — около 300 на территории всей Москвы и Московской области. Каждый день моя компания оказывает услуги банкам, магазинам, отделениям "Почты России", социальным объектам — школы, детские сады. В том числе этим средством мы обрабатываем и квартиры от тараканов, клопов. Вдумайтесь: если бы это средство было настолько опасным для жизни и здоровья человека, существовали бы мы все эти десять лет?" — сказал Кутьев.
По словам главы компании, он связался с производителем средства против насекомых и его заверили, что в той дозировке, которая попала на арбуз, химикат не мог причинить такого тяжелого вреда.
"Сегодня задержали Котова Антона, дезинфектора, который обрабатывал магазин без людей, в присутствии руководителя магазина, обрабатывал нижние плинтуса. Он действовал согласно инструкции: развел химию в нужной пропорции, обработал нижние плинтусы, пути миграции насекомых. Он сделал все правильно, он вообще ничего не нарушил — его сделали виноватым, из свидетеля перевели в статус обвиняемого", — заключил Кутьев.
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13 сентября, 15:38
Эксперт назвал версию об отравлении семьи в Москве этиленгликолем странной
Накануне следователи задержали сотрудника компании, который обрабатывал "Магнит" на Совхозной улице Москвы. Как следует из 20-секундного видео, опубликованного СК, во время обработки помещения магазина химикатами продукты на прилавках, фрукты и овощи ничем не накрыли.
В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в этом "Магните". Пожилая женщина и девочка скончались.
Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и из квартиры и нашли в них следы вещества для уничтожения насекомых.
СК открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.
Как заявили в ведомстве, по предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти — острое отравление химикатами.
Сотрудник экспертно-криминалистического центра УВД по Юго-Восточному округу у дома на Совхозной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
13 сентября, 15:50
Стали известны итоги экспертизы арбуза, которым отравилась семья в Москве
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваСмертельное отравление семьи в Москве
 
 
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