https://ria.ru/20210914/inklyuziya-1750053067.html

Власти Липецкой области развивают инклюзивное образование

Власти Липецкой области развивают инклюзивное образование - РИА Новости, 14.09.2021

Власти Липецкой области развивают инклюзивное образование

Власти Липецкой области открыли в двух школах областного центра классы для детей, страдающих аутизмом, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:43

2021-09-14T17:43

2021-09-14T17:43

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области открыли в двух школах областного центра классы для детей, страдающих аутизмом, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, в каждом классе не более восьми учеников. Уроки проводят педагог и тьютор-наставник, дополнительные занятия – логопеды и психологи.Артамонов отметил, что теперь в области таких классов восемь и региональные власти намерены и впредь развивать образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.Глава региона напомнил, что впервые возможность обучаться в общеобразовательной школе у ребят, страдающих аутизмом, появилась четыре года назад. Тогда с предложением создать в области такого рода специализированные классы к властям региона обратились родители особенных школьников.Курирует работу специализированных классов в регионе отдел сопровождения инклюзивного образования детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями при областном управлении образования и науки. Специалисты отдела проводят диагностику дошкольников и оказывают консультации родителям. Для тьюторов и педагогов, которые занимаются с особенными детьми, проводятся регулярные тренинги и семинары.

https://ria.ru/20210909/rekonstruktsiya-1749385493.html

липецкая область

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общество, липецкая область, игорь артамонов