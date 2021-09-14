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Липецкая область
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Власти Липецкой области развивают инклюзивное образование
Власти Липецкой области развивают инклюзивное образование - РИА Новости, 14.09.2021
Власти Липецкой области развивают инклюзивное образование
Власти Липецкой области открыли в двух школах областного центра классы для детей, страдающих аутизмом, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:43
2021-09-14T17:43
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области открыли в двух школах областного центра классы для детей, страдающих аутизмом, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, в каждом классе не более восьми учеников. Уроки проводят педагог и тьютор-наставник, дополнительные занятия – логопеды и психологи.Артамонов отметил, что теперь в области таких классов восемь и региональные власти намерены и впредь развивать образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.Глава региона напомнил, что впервые возможность обучаться в общеобразовательной школе у ребят, страдающих аутизмом, появилась четыре года назад. Тогда с предложением создать в области такого рода специализированные классы к властям региона обратились родители особенных школьников.Курирует работу специализированных классов в регионе отдел сопровождения инклюзивного образования детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями при областном управлении образования и науки. Специалисты отдела проводят диагностику дошкольников и оказывают консультации родителям. Для тьюторов и педагогов, которые занимаются с особенными детьми, проводятся регулярные тренинги и семинары.
https://ria.ru/20210909/rekonstruktsiya-1749385493.html
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общество, липецкая область, игорь артамонов
17:43 14.09.2021
 

Власти Липецкой области развивают инклюзивное образование

© Depositphotos / belchonockМальчик занимается с психологом
Мальчик занимается с психологом - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Depositphotos / belchonock
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ЛИПЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области открыли в двух школах областного центра классы для детей, страдающих аутизмом, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, в каждом классе не более восьми учеников. Уроки проводят педагог и тьютор-наставник, дополнительные занятия – логопеды и психологи.
Артамонов отметил, что теперь в области таких классов восемь и региональные власти намерены и впредь развивать образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Глава региона напомнил, что впервые возможность обучаться в общеобразовательной школе у ребят, страдающих аутизмом, появилась четыре года назад. Тогда с предложением создать в области такого рода специализированные классы к властям региона обратились родители особенных школьников.
"Мы не могли не поддержать такую нужную и важную инициативу. За четыре года в образовательных учреждениях Липецкой области открылось восемь классов и групп в детских садах для детей, страдающих аутизмом", - сказал Артамонов.
Курирует работу специализированных классов в регионе отдел сопровождения инклюзивного образования детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями при областном управлении образования и науки. Специалисты отдела проводят диагностику дошкольников и оказывают консультации родителям. Для тьюторов и педагогов, которые занимаются с особенными детьми, проводятся регулярные тренинги и семинары.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 16:53Липецкая область
В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений
 
Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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