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Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства со всеми, кроме России
Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства со всеми, кроме России - РИА Новости, 14.09.2021
Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства со всеми, кроме России
Премьер Украины Денис Шмыгаль поддержал введение в стране двойного гражданства, но с Россией считает подобную практику недопустимой. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:48
2021-09-14T12:48
в мире
украина
киев
россия
денис шмыгаль
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КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль поддержал введение в стране двойного гражданства, но с Россией считает подобную практику недопустимой."Двойное гражданство - это признак цивилизованной страны. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство - это норма. Конечно же, не допускается, для меня лично, двойное гражданство со страной-агрессором (РФ - ред). Это те вещи, которые прописаны в проекте закона", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.По словам Шмыгаля, за границей проживают много украинцев, которые могли бы принимать участие в жизни и развитии страны.По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.
https://ria.ru/20210903/grazhdanstvo-1748525904.html
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в мире, украина, киев, россия, денис шмыгаль
12:48 14.09.2021
 
Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства со всеми, кроме России

Шмыгаль поддержал идею двойного гражданства со всеми странами, кроме России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль поддержал введение в стране двойного гражданства, но с Россией считает подобную практику недопустимой.
"Двойное гражданство - это признак цивилизованной страны. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство - это норма. Конечно же, не допускается, для меня лично, двойное гражданство со страной-агрессором (РФ - ред). Это те вещи, которые прописаны в проекте закона", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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По словам Шмыгаля, за границей проживают много украинцев, которые могли бы принимать участие в жизни и развитии страны.
По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.
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В миреУкраинаКиевРоссияДенис Шмыгаль
 
 
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