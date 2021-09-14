https://ria.ru/20210914/grazhdanstvo-1749992328.html

Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства со всеми, кроме России

Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства со всеми, кроме России - РИА Новости, 14.09.2021

Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства со всеми, кроме России

Премьер Украины Денис Шмыгаль поддержал введение в стране двойного гражданства, но с Россией считает подобную практику недопустимой. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:48

2021-09-14T12:48

2021-09-14T12:48

в мире

украина

киев

россия

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg

КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль поддержал введение в стране двойного гражданства, но с Россией считает подобную практику недопустимой."Двойное гражданство - это признак цивилизованной страны. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство - это норма. Конечно же, не допускается, для меня лично, двойное гражданство со страной-агрессором (РФ - ред). Это те вещи, которые прописаны в проекте закона", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.По словам Шмыгаля, за границей проживают много украинцев, которые могли бы принимать участие в жизни и развитии страны.По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.

https://ria.ru/20210903/grazhdanstvo-1748525904.html

https://ria.ru/20210128/ukraina-1595018520.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, россия, денис шмыгаль