https://ria.ru/20210914/golikova-1750029667.html

Голикова рассказала о переоснащении медучреждений для реабилитации

Голикова рассказала о переоснащении медучреждений для реабилитации - РИА Новости, 14.09.2021

Голикова рассказала о переоснащении медучреждений для реабилитации

С 2022 года начнется дооснащение и переоснащение медучреждений для проведения реабилитации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:50

2021-09-14T15:50

2021-09-14T15:50

владимир путин

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татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. С 2022 года начнется дооснащение и переоснащение медучреждений для проведения реабилитации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Еще одна важная тема - медицинская реабилитация, на сегодняшний день определена потребность пациентов в реабилитационных мероприятиях, в первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях нервной системы, опорно-двигательного аппарата и онкологических заболеваниях. Сейчас осуществляется аудит имеющихся в регионах ресурсов и определяется потребность в медицинском оборудовании. С 2022 года начнется дооснащение и переоснащение, создание новых структурных подразделений, которые будут предназначены для проведения реабилитации", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единой России".Она отметила, что основной упор делается на оказание реабилитации на амбулаторном этапе, а охват медицинской реабилитацией планируется увеличить в 2 раза."Для обеспечения доступности медицинской помощи нашим гражданам в 2021 году в регионы поставлено свыше 1150 автомобилей скорой медицинской помощи. Поставка закончится до 15 декабря и в регионы поступит 1624 автомобиля. На 2022 и 2023 годы в бюджете также предусмотрены финансовые ресурсы по 6 миллиардов рублей и за 3 года будет поставлено 5 тысяч автомобилей", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20210910/zdravookhranenie-1749534761.html

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владимир путин, единая россия, татьяна голикова, здоровье - общество, россия