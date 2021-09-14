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Голикова рассказала о переоснащении медучреждений для реабилитации
Голикова рассказала о переоснащении медучреждений для реабилитации - РИА Новости, 14.09.2021
Голикова рассказала о переоснащении медучреждений для реабилитации
С 2022 года начнется дооснащение и переоснащение медучреждений для проведения реабилитации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:50
2021-09-14T15:50
владимир путин
единая россия
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. С 2022 года начнется дооснащение и переоснащение медучреждений для проведения реабилитации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Еще одна важная тема - медицинская реабилитация, на сегодняшний день определена потребность пациентов в реабилитационных мероприятиях, в первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях нервной системы, опорно-двигательного аппарата и онкологических заболеваниях. Сейчас осуществляется аудит имеющихся в регионах ресурсов и определяется потребность в медицинском оборудовании. С 2022 года начнется дооснащение и переоснащение, создание новых структурных подразделений, которые будут предназначены для проведения реабилитации", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единой России".Она отметила, что основной упор делается на оказание реабилитации на амбулаторном этапе, а охват медицинской реабилитацией планируется увеличить в 2 раза."Для обеспечения доступности медицинской помощи нашим гражданам в 2021 году в регионы поставлено свыше 1150 автомобилей скорой медицинской помощи. Поставка закончится до 15 декабря и в регионы поступит 1624 автомобиля. На 2022 и 2023 годы в бюджете также предусмотрены финансовые ресурсы по 6 миллиардов рублей и за 3 года будет поставлено 5 тысяч автомобилей", - добавила Голикова.
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владимир путин, единая россия, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
15:50 14.09.2021
 
Голикова рассказала о переоснащении медучреждений для реабилитации

Голикова: дооснащение и переоснащение медучреждений для реабилитации начнется в 2022 году

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. С 2022 года начнется дооснащение и переоснащение медучреждений для проведения реабилитации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Еще одна важная тема - медицинская реабилитация, на сегодняшний день определена потребность пациентов в реабилитационных мероприятиях, в первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях нервной системы, опорно-двигательного аппарата и онкологических заболеваниях. Сейчас осуществляется аудит имеющихся в регионах ресурсов и определяется потребность в медицинском оборудовании. С 2022 года начнется дооснащение и переоснащение, создание новых структурных подразделений, которые будут предназначены для проведения реабилитации", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единой России".
Она отметила, что основной упор делается на оказание реабилитации на амбулаторном этапе, а охват медицинской реабилитацией планируется увеличить в 2 раза.
"Для обеспечения доступности медицинской помощи нашим гражданам в 2021 году в регионы поставлено свыше 1150 автомобилей скорой медицинской помощи. Поставка закончится до 15 декабря и в регионы поступит 1624 автомобиля. На 2022 и 2023 годы в бюджете также предусмотрены финансовые ресурсы по 6 миллиардов рублей и за 3 года будет поставлено 5 тысяч автомобилей", - добавила Голикова.
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