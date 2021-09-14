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https://ria.ru/20210914/gibridnaya_ataka-1750056248.html
В Литве обвинили Россию и Белоруссию в совместной гибридной атаке
В Литве обвинили Россию и Белоруссию в совместной гибридной атаке - РИА Новости, 14.09.2021
В Литве обвинили Россию и Белоруссию в совместной гибридной атаке
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Белоруссия координировала с РФ "гибридную атаку" с участием нелегальных мигрантов на границах прибалтийских РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:02
2021-09-14T18:02
в мире
литва
белоруссия
мигранты
арвидас анушаускас
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Белоруссия координировала с РФ "гибридную атаку" с участием нелегальных мигрантов на границах прибалтийских стран и Польши.Как отмечается на сайте министерства обороны Литвы, в понедельник Анушаускас посетил Ригу, чтобы обсудить региональную безопасность и оборону с балтийскими и польскими коллегами и министрами иностранных дел. На встрече восьми министров были рассмотрены текущие проблемы, с которыми столкнулся регион, а также ответ на "гибридную операцию, проводимую режимом (президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко" и учения "Запад 2021".По словам министра, кризис с нелегальными мигрантами, вызванный "гибридной операцией", преподает ценные уроки. "Этот кризис (с нелегальными мигрантами - ред.) показал, насколько важно скоординированное единое реагирование всех государственных учреждений. А также союзническая солидарность. Наши союзники понимают, что гибридная атака осуществляется против всего ЕС, а не только против нашего региона. Мы благодарим Эстонию, Латвию и Польшу за быструю реакцию и поддержку Литвы. Такой кризис преподает всем нам ценный урок о том, как мы должны быть готовы к угрозам такого рода", - приводятся на сайте слова главы минобороны.При этом министр подчеркнул, что "гибридная атака была организована не только Александром Лукашенко: Россия и Беларусь координировали свои действия".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. По последним данным польской стороны, с начала августа пограничники Польши зафиксировали более 4 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210901/genotsid-1748104228.html
https://ria.ru/20210830/granitsa-1747789204.html
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в мире, литва, белоруссия, мигранты, арвидас анушаускас, россия
18:02 14.09.2021
 
В Литве обвинили Россию и Белоруссию в совместной гибридной атаке

Анушаускас: Россия координировала с Белоруссией гибридную атаку против Литвы

© Фото : Андрей ЖуковскийАрвидас Анушаускас, глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы
Арвидас Анушаускас, глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : Андрей Жуковский
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Белоруссия координировала с РФ "гибридную атаку" с участием нелегальных мигрантов на границах прибалтийских стран и Польши.
Как отмечается на сайте министерства обороны Литвы, в понедельник Анушаускас посетил Ригу, чтобы обсудить региональную безопасность и оборону с балтийскими и польскими коллегами и министрами иностранных дел. На встрече восьми министров были рассмотрены текущие проблемы, с которыми столкнулся регион, а также ответ на "гибридную операцию, проводимую режимом (президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко" и учения "Запад 2021".
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По словам министра, кризис с нелегальными мигрантами, вызванный "гибридной операцией", преподает ценные уроки. "Этот кризис (с нелегальными мигрантами - ред.) показал, насколько важно скоординированное единое реагирование всех государственных учреждений. А также союзническая солидарность. Наши союзники понимают, что гибридная атака осуществляется против всего ЕС, а не только против нашего региона. Мы благодарим Эстонию, Латвию и Польшу за быструю реакцию и поддержку Литвы. Такой кризис преподает всем нам ценный урок о том, как мы должны быть готовы к угрозам такого рода", - приводятся на сайте слова главы минобороны.
При этом министр подчеркнул, что "гибридная атака была организована не только Александром Лукашенко: Россия и Беларусь координировали свои действия".
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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. По последним данным польской стороны, с начала августа пограничники Польши зафиксировали более 4 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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В миреЛитваБелоруссияМигрантыАрвидас АнушаускасРоссия
 
 
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