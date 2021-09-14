https://ria.ru/20210914/gektar-1750052730.html

Еще два района Вологодчины включены в программу "Вологодский гектар"

Еще два района Вологодчины включены в программу "Вологодский гектар" - РИА Новости, 14.09.2021

Еще два района Вологодчины включены в программу "Вологодский гектар"

Бесплатные участки земли для сельскохозяйственных работ по программе "Вологодский гектар" будут предоставлять еще в двух районах Вологодской области –... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:40

2021-09-14T17:40

2021-09-14T17:40

вологодская область

экономика

вологодская область

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ВОЛОГДА, 14 сент – РИА Новости. Бесплатные участки земли для сельскохозяйственных работ по программе "Вологодский гектар" будут предоставлять еще в двух районах Вологодской области – Тарногском и Белозерском, сообщает пресс-служба правительства региона.Как заявил на оперативном совещании в правительстве области замгубернатора Эдуард Зайнак, с 1 апреля 2019 года, когда стартовала программа "Вологодский гектар" до сентября 2021 года в шести районах области предоставлено 200 земельных участков площадью 1,625 тысячи гектар, еще 172 участка общей площадью около тысячи гектаров предварительно одобрены. Получить участок земли может любой гражданин страны, а подать заявку можно через специально созданный сайт в сети интернет.Зайнак отметил, что земли предоставляются сразу в собственность заявителей для ведения сельскохозяйственной деятельности как юридическим лицами, так и частникам. А с 1 января 2022 года получатели участков по "Вологодскому гектару" смогут заниматься и сельским туризмом.Одним из сдерживающих факторов был запрет строительства на территории сельхозугодий жилых домов. С 1 марта 2022 года это ограничение будет снято: на участках можно будет построить дом высотой не более трех этажей и площадью не более 500 квадратных метров. При этом строение не должно занимать более 0,25% от площади земельного участка, а территорию с домом нельзя будет делить на участки меньшей площади. "Эти ограничения призваны нивелировать риски массовой застройки на землях сельхозназначения. Изменения соответствуют задаче сохранения земель и развития сельского хозяйства", - отметил Зайнак.

https://ria.ru/20210908/modernizatsiya-1749186092.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вологодская область