https://ria.ru/20210914/gektar-1750052730.html
Еще два района Вологодчины включены в программу "Вологодский гектар"
Еще два района Вологодчины включены в программу "Вологодский гектар" - РИА Новости, 14.09.2021
Еще два района Вологодчины включены в программу "Вологодский гектар"
Бесплатные участки земли для сельскохозяйственных работ по программе "Вологодский гектар" будут предоставлять еще в двух районах Вологодской области –... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:40
2021-09-14T17:40
2021-09-14T17:40
вологодская область
экономика
вологодская область
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ВОЛОГДА, 14 сент – РИА Новости. Бесплатные участки земли для сельскохозяйственных работ по программе "Вологодский гектар" будут предоставлять еще в двух районах Вологодской области – Тарногском и Белозерском, сообщает пресс-служба правительства региона.Как заявил на оперативном совещании в правительстве области замгубернатора Эдуард Зайнак, с 1 апреля 2019 года, когда стартовала программа "Вологодский гектар" до сентября 2021 года в шести районах области предоставлено 200 земельных участков площадью 1,625 тысячи гектар, еще 172 участка общей площадью около тысячи гектаров предварительно одобрены. Получить участок земли может любой гражданин страны, а подать заявку можно через специально созданный сайт в сети интернет.Зайнак отметил, что земли предоставляются сразу в собственность заявителей для ведения сельскохозяйственной деятельности как юридическим лицами, так и частникам. А с 1 января 2022 года получатели участков по "Вологодскому гектару" смогут заниматься и сельским туризмом.Одним из сдерживающих факторов был запрет строительства на территории сельхозугодий жилых домов. С 1 марта 2022 года это ограничение будет снято: на участках можно будет построить дом высотой не более трех этажей и площадью не более 500 квадратных метров. При этом строение не должно занимать более 0,25% от площади земельного участка, а территорию с домом нельзя будет делить на участки меньшей площади. "Эти ограничения призваны нивелировать риски массовой застройки на землях сельхозназначения. Изменения соответствуют задаче сохранения земель и развития сельского хозяйства", - отметил Зайнак.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, вологодская область
ВОЛОГДА, 14 сент – РИА Новости.
Бесплатные участки земли для сельскохозяйственных работ по программе "Вологодский гектар" будут предоставлять еще в двух районах Вологодской области
– Тарногском и Белозерском, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как заявил на оперативном совещании в правительстве области замгубернатора Эдуард Зайнак, с 1 апреля 2019 года, когда стартовала программа "Вологодский гектар" до сентября 2021 года в шести районах области предоставлено 200 земельных участков площадью 1,625 тысячи гектар, еще 172 участка общей площадью около тысячи гектаров предварительно одобрены. Получить участок земли может любой гражданин страны, а подать заявку можно через специально созданный сайт в сети интернет.
Зайнак отметил, что земли предоставляются сразу в собственность заявителей для ведения сельскохозяйственной деятельности как юридическим лицами, так и частникам. А с 1 января 2022 года получатели участков по "Вологодскому гектару" смогут заниматься и сельским туризмом.
Одним из сдерживающих факторов был запрет строительства на территории сельхозугодий жилых домов. С 1 марта 2022 года это ограничение будет снято: на участках можно будет построить дом высотой не более трех этажей и площадью не более 500 квадратных метров. При этом строение не должно занимать более 0,25% от площади земельного участка, а территорию с домом нельзя будет делить на участки меньшей площади. "Эти ограничения призваны нивелировать риски массовой застройки на землях сельхозназначения. Изменения соответствуют задаче сохранения земель и развития сельского хозяйства", - отметил Зайнак.