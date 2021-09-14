Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750042376.html
Новак рассказал о программе социальной газификации
Новак рассказал о программе социальной газификации - РИА Новости, 14.09.2021
Новак рассказал о программе социальной газификации
Более 3 тысяч пунктов подачи заявок на бесплатное подключение к газу в рамках программы социальной газификации открыто в российских регионах, уже получено около РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:47
2021-09-14T17:40
россия
экономика
александр новак
единая россия
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748335687_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_a61faa323b83ce2343a3c98862889344.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч пунктов подачи заявок на бесплатное подключение к газу в рамках программы социальной газификации открыто в российских регионах, уже получено около 280 тысяч заявок, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ с правительством и руководством партии "Единая Россия".Он напомнил, что в России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов."На сегодняшний день собрано уже свыше 280 тысяч заявок на догазификацию, темп подачи заявлений вырос по сравнению с прошлым годом более чем в 4 раза. Это говорит о высоком интересе граждан в получении услуги по подключению к газовым сетям на новых условиях. Что касается выполненных работ, то по состоянию на 1 сентября подключено уже более 100 тысяч домовладений по всей стране, из них около 9 тысяч по новым правилам", - сказал Новак.И для реализации этой программы создана единая цифровая система сбора и администрирования заявок на подключение, отметил вице-премьер."Запущен портал Единого оператора газификации, который работает в режиме "одного окна"... Кроме этого создана возможность подачи заявки на газификацию через портал Госуслуг. К настоящему времени в регионах открыто более 3 тысяч стационарных и мобильных пунктов приема заявок на подключение", - добавил он."Мы внимательно следим, чтобы те расценки, которые сегодня предоставляются по выполнению услуги комплексного подключения и доведения газа до участка и, в случае заявки домовладельца на проведение газа внутри участка, чтобы эти расценки не завышались, строго с регионами следим за этим", - сказал Новак.
https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750041849.html
https://ria.ru/20210806/gaz-1744674641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748335687_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_9fe635973bb9c94486872232fefb5208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика, александр новак, единая россия, жкх
16:47 14.09.2021 (обновлено: 17:40 14.09.2021)
 
Новак рассказал о программе социальной газификации

Новак: россияне подали свыше 280 тысяч заявок на бесплатное подключение газа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании министров стран ОПЕК+ в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании министров стран ОПЕК+ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч пунктов подачи заявок на бесплатное подключение к газу в рамках программы социальной газификации открыто в российских регионах, уже получено около 280 тысяч заявок, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ с правительством и руководством партии "Единая Россия".
Он напомнил, что в России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 16:43
Путин призвал не допустить монополизм при газификации домов
"На сегодняшний день собрано уже свыше 280 тысяч заявок на догазификацию, темп подачи заявлений вырос по сравнению с прошлым годом более чем в 4 раза. Это говорит о высоком интересе граждан в получении услуги по подключению к газовым сетям на новых условиях. Что касается выполненных работ, то по состоянию на 1 сентября подключено уже более 100 тысяч домовладений по всей стране, из них около 9 тысяч по новым правилам", - сказал Новак.
И для реализации этой программы создана единая цифровая система сбора и администрирования заявок на подключение, отметил вице-премьер.
"Запущен портал Единого оператора газификации, который работает в режиме "одного окна"... Кроме этого создана возможность подачи заявки на газификацию через портал Госуслуг. К настоящему времени в регионах открыто более 3 тысяч стационарных и мобильных пунктов приема заявок на подключение", - добавил он.
"Мы внимательно следим, чтобы те расценки, которые сегодня предоставляются по выполнению услуги комплексного подключения и доведения газа до участка и, в случае заявки домовладельца на проведение газа внутри участка, чтобы эти расценки не завышались, строго с регионами следим за этим", - сказал Новак.
Газовая труба, подключенная к жилому дому - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 13:45
В Совфеде пообещали вернуть россиянам затраты на газификацию
 
РоссияЭкономикаАлександр НовакЕдиная РоссияЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния