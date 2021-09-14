https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750042376.html

Новак рассказал о программе социальной газификации

Новак рассказал о программе социальной газификации - РИА Новости, 14.09.2021

Новак рассказал о программе социальной газификации

Более 3 тысяч пунктов подачи заявок на бесплатное подключение к газу в рамках программы социальной газификации открыто в российских регионах, уже получено около РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:47

2021-09-14T16:47

2021-09-14T17:40

россия

экономика

александр новак

единая россия

жкх

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч пунктов подачи заявок на бесплатное подключение к газу в рамках программы социальной газификации открыто в российских регионах, уже получено около 280 тысяч заявок, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ с правительством и руководством партии "Единая Россия".Он напомнил, что в России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов."На сегодняшний день собрано уже свыше 280 тысяч заявок на догазификацию, темп подачи заявлений вырос по сравнению с прошлым годом более чем в 4 раза. Это говорит о высоком интересе граждан в получении услуги по подключению к газовым сетям на новых условиях. Что касается выполненных работ, то по состоянию на 1 сентября подключено уже более 100 тысяч домовладений по всей стране, из них около 9 тысяч по новым правилам", - сказал Новак.И для реализации этой программы создана единая цифровая система сбора и администрирования заявок на подключение, отметил вице-премьер."Запущен портал Единого оператора газификации, который работает в режиме "одного окна"... Кроме этого создана возможность подачи заявки на газификацию через портал Госуслуг. К настоящему времени в регионах открыто более 3 тысяч стационарных и мобильных пунктов приема заявок на подключение", - добавил он."Мы внимательно следим, чтобы те расценки, которые сегодня предоставляются по выполнению услуги комплексного подключения и доведения газа до участка и, в случае заявки домовладельца на проведение газа внутри участка, чтобы эти расценки не завышались, строго с регионами следим за этим", - сказал Новак.

https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750041849.html

https://ria.ru/20210806/gaz-1744674641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика, александр новак, единая россия, жкх