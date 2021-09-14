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На Ставрополье людей с признаками удушья эвакуировали из детского сада
На Ставрополье людей с признаками удушья эвакуировали из детского сада - РИА Новости, 14.09.2021
На Ставрополье людей с признаками удушья эвакуировали из детского сада
Более 70 человек эвакуировали из детского сада на Ставрополье, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:08
2021-09-14T19:03
происшествия
ставропольский край
минеральные воды
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Более 70 человек эвакуировали из детского сада на Ставрополье, сообщило ГУ МЧС по региону."Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Л. Толстого, 19, детсад "Звездочка", на первом этаже трехэтажного здания у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель", — говорится в сообщении.Пострадавших нет, всего эвакуировали 57 детей и 14 взрослых.В свою очередь, глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев сообщил в Instagram, что причина возникновения кашля пока не установлена.По его словам, заведующая и еще два сотрудника садика во время тихого часа почувствовали першение в горле."Чтобы не допустить возможного ухудшения ситуации, заведующая оперативно сообщила о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу и начала вместе с воспитателями выводить детей из помещений. На место оперативно прибыли представители Центра по ЧС, сотрудники администрации округа, специалисты газовой службы. Всех детей осмотрели врачи, жалоб на состояние здоровья нет", — написал чиновник.Он добавил, что специальное оборудование не выявило наличия газа в воздухе.
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происшествия, ставропольский край, минеральные воды, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
17:08 14.09.2021 (обновлено: 19:03 14.09.2021)
 
На Ставрополье людей с признаками удушья эвакуировали из детского сада

На Ставрополье эвакуировали детсад из-за удушливого состояния и кашля у детей и взрослых

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЗдание детского сада "Звёздочка" в Минеральных Водах, откуда эвакуировали 70 человек
Здание детского сада Звёздочка в Минеральных Водах, откуда эвакуировали 70 человек - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Более 70 человек эвакуировали из детского сада на Ставрополье, сообщило ГУ МЧС по региону.
"Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Л. Толстого, 19, детсад "Звездочка", на первом этаже трехэтажного здания у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель", — говорится в сообщении.
Пострадавших нет, всего эвакуировали 57 детей и 14 взрослых.
В свою очередь, глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев сообщил в Instagram, что причина возникновения кашля пока не установлена.
По его словам, заведующая и еще два сотрудника садика во время тихого часа почувствовали першение в горле.
"Чтобы не допустить возможного ухудшения ситуации, заведующая оперативно сообщила о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу и начала вместе с воспитателями выводить детей из помещений. На место оперативно прибыли представители Центра по ЧС, сотрудники администрации округа, специалисты газовой службы. Всех детей осмотрели врачи, жалоб на состояние здоровья нет", — написал чиновник.
Он добавил, что специальное оборудование не выявило наличия газа в воздухе.
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ПроисшествияСтавропольский крайМинеральные ВодыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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