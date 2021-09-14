https://ria.ru/20210914/evakuatsiya-1750046505.html

На Ставрополье людей с признаками удушья эвакуировали из детского сада

На Ставрополье людей с признаками удушья эвакуировали из детского сада - РИА Новости, 14.09.2021

На Ставрополье людей с признаками удушья эвакуировали из детского сада

Более 70 человек эвакуировали из детского сада на Ставрополье, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:08

2021-09-14T17:08

2021-09-14T19:03

происшествия

ставропольский край

минеральные воды

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Более 70 человек эвакуировали из детского сада на Ставрополье, сообщило ГУ МЧС по региону."Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Л. Толстого, 19, детсад "Звездочка", на первом этаже трехэтажного здания у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель", — говорится в сообщении.Пострадавших нет, всего эвакуировали 57 детей и 14 взрослых.В свою очередь, глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев сообщил в Instagram, что причина возникновения кашля пока не установлена.По его словам, заведующая и еще два сотрудника садика во время тихого часа почувствовали першение в горле."Чтобы не допустить возможного ухудшения ситуации, заведующая оперативно сообщила о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу и начала вместе с воспитателями выводить детей из помещений. На место оперативно прибыли представители Центра по ЧС, сотрудники администрации округа, специалисты газовой службы. Всех детей осмотрели врачи, жалоб на состояние здоровья нет", — написал чиновник.Он добавил, что специальное оборудование не выявило наличия газа в воздухе.

https://ria.ru/20210907/detsad-1749023318.html

ставропольский край

минеральные воды

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, минеральные воды, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия