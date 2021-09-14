14:05 14.09.2021 (обновлено: 16:35 14.09.2021)
Дочь Франчетти сообщила, что его не будут экстрадировать на Украину
Дочь задержанного в Чехии россиянина Франчетти: отца не будут экстрадировать на Украину
© РИА НовостиАлександр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
© РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Диа Франчетти, дочь задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, сообщила телеканалу RT, что ее отца не будут экстрадировать на Украину.
Во вторник суд в Праге должен решить вопрос о предварительном заключении россиянина. Его уже привезли на заседание в сопровождении вооруженных полицейских в масках. В зал суда прессу и дочь задержанного не пустили.
"Будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет", — процитировал RT слова дочери Франчетти в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что отец находится в хороших условиях, у него есть все необходимое, включая пищу и доступ к медицинской помощи.
13 сентября, 23:57МИД Чехии прокомментировал задержание россиянина Франчетти
Гражданина России Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги в воскресенье по международному ордеру Украины. СМИ писали, что Киев считает его одним из участников событий "Крымской весны", но официально никто не озвучивал, что инкриминируют россиянину.
Накануне российское посольство в Чехии направило в МИД республики ноту с требованием детально проинформировать о мотивах действий властей, а также сообщить, в чем обвиняют Франчетти. СК также направил в Прагу соответствующие запросы.
Представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала сообщал, что Киев уже запросил выдачу задержанного. Решение будет принимать городской суд Праги, но перед этим следствие выяснит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине.
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