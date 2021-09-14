https://ria.ru/20210914/ekstraditsiya-1750009800.html

Дочь Франчетти сообщила, что его не будут экстрадировать на Украину

Дочь Франчетти сообщила, что его не будут экстрадировать на Украину - РИА Новости, 14.09.2021

Дочь Франчетти сообщила, что его не будут экстрадировать на Украину

Диа Франчетти, дочь задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, сообщила телеканалу RT, что ее отца не будут экстрадировать на Украину. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:05

2021-09-14T14:05

2021-09-14T16:35

в мире

прага

чехия

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

александр франчетти

задержание россиянина франчетти в чехии

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Диа Франчетти, дочь задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, сообщила телеканалу RT, что ее отца не будут экстрадировать на Украину.Во вторник суд в Праге должен решить вопрос о предварительном заключении россиянина. Его уже привезли на заседание в сопровождении вооруженных полицейских в масках. В зал суда прессу и дочь задержанного не пустили.Она уточнила, что отец находится в хороших условиях, у него есть все необходимое, включая пищу и доступ к медицинской помощи.Гражданина России Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги в воскресенье по международному ордеру Украины. СМИ писали, что Киев считает его одним из участников событий "Крымской весны", но официально никто не озвучивал, что инкриминируют россиянину.Накануне российское посольство в Чехии направило в МИД республики ноту с требованием детально проинформировать о мотивах действий властей, а также сообщить, в чем обвиняют Франчетти. СК также направил в Прагу соответствующие запросы.Представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала сообщал, что Киев уже запросил выдачу задержанного. Решение будет принимать городской суд Праги, но перед этим следствие выяснит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине.

https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749932249.html

https://ria.ru/20210913/franchetti-1749861834.html

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чехия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, прага, чехия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии