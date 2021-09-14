Энергетики восстановили электроснабжение Екатеринбурга
Энергетики компании "Россети Урал" восстановили нарушенное электроснабжение Екатеринбурга
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Энергетики компании "Россети Урал" восстановили электроснабжение Центрального и Юго-Западного районов Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее СМИ сообщили, что в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга не было электроснабжения. Встали трамваи и троллейбусы.
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"На место инцидента незамедлительно выехали оперативные бригады филиала компании "Россети Урал"-"Свердловэнерго" и "Россети Урал"-"Екатеринбург". В 11.42 (9.42 мск) энергетики восстановили электроснабжение Юго-Западного района по резервным схемам. В 12.13 (10.13 мск) специалисты "Россети Урал" полностью запитали обесточенные из-за инцидента районы города", - сказали в компании "Россети Урал".
Там уточнили, что технологическое нарушение на кабельно-воздушной линии 110 кВ "Петрищевская-Ясная" было зафиксировано в 11.14 (9.14 мск). В результате были обесточены два центра питания 110 кВ, которые обеспечивают электроснабжение части центра города Екатеринбурга и Юго-Западного района мегаполиса.
Причины инцидента пока выясняются. Специалисты "Россети Урал" не исключают внешнее воздействие.
По данным департамента информполитики Свердловской области, в результате аварии без света оставались 27 600 жителей и 85 учреждений соцсферы.