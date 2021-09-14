https://ria.ru/20210914/ekaterinburg-1749963570.html

Энергетики восстановили электроснабжение Екатеринбурга

Энергетики восстановили электроснабжение Екатеринбурга - РИА Новости, 14.09.2021

Энергетики восстановили электроснабжение Екатеринбурга

Энергетики компании "Россети Урал" восстановили электроснабжение Центрального и Юго-Западного районов Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:58

2021-09-14T10:58

2021-09-14T10:58

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россети

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Энергетики компании "Россети Урал" восстановили электроснабжение Центрального и Юго-Западного районов Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее СМИ сообщили, что в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга не было электроснабжения. Встали трамваи и троллейбусы."На место инцидента незамедлительно выехали оперативные бригады филиала компании "Россети Урал"-"Свердловэнерго" и "Россети Урал"-"Екатеринбург". В 11.42 (9.42 мск) энергетики восстановили электроснабжение Юго-Западного района по резервным схемам. В 12.13 (10.13 мск) специалисты "Россети Урал" полностью запитали обесточенные из-за инцидента районы города", - сказали в компании "Россети Урал".Там уточнили, что технологическое нарушение на кабельно-воздушной линии 110 кВ "Петрищевская-Ясная" было зафиксировано в 11.14 (9.14 мск). В результате были обесточены два центра питания 110 кВ, которые обеспечивают электроснабжение части центра города Екатеринбурга и Юго-Западного района мегаполиса.Причины инцидента пока выясняются. Специалисты "Россети Урал" не исключают внешнее воздействие.По данным департамента информполитики Свердловской области, в результате аварии без света оставались 27 600 жителей и 85 учреждений соцсферы.

https://ria.ru/20210912/energiya-1749725593.html

https://realty.ria.ru/20210831/rosseti-1748047863.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россети