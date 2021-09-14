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В Иркутске водитель-экстремал разбился насмерть, скрываясь от полиции
В Иркутске водитель-экстремал разбился насмерть, скрываясь от полиции - РИА Новости, 14.09.2021
В Иркутске водитель-экстремал разбился насмерть, скрываясь от полиции
Водитель-экстремал в Иркутске, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД, врезался на мосту в дорожно-уборочную машину и погиб на месте, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:58
2021-09-14T09:58
2021-09-14T10:07
происшествия
иркутск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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ИРКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Водитель-экстремал в Иркутске, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД, врезался на мосту в дорожно-уборочную машину и погиб на месте, сообщает ГУМВД региона.Накануне вечером сотрудники ГИБДД во время несения службы заметили на площадке возле торгового центра "Яркомолл" автомобиль Toyota Premio. Ранее водитель иномарки уже попадал в этом популярном у местных дрифтеров месте в поле зрения сотрудников ДПС. Он демонстративно совершал элементы экстремального вождения, а при приближении экипажа дорожной полиции попытался скрыться. На Академическом мосту водитель седана не справился с управлением и на большой скорости врезался в попутную дорожно-уборочную машину."От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм водитель скончался на месте инцидента. 48-летний водитель уборочной техники и пассажир не пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что 24-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения, автомобиль не был зарегистрирован, в момент аварии нарушитель не был пристегнут ремнем безопасности.По факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям всех участников ДТП.
https://ria.ru/20210602/bloger-1735312067.html
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происшествия, иркутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
09:58 14.09.2021 (обновлено: 10:07 14.09.2021)
В Иркутске водитель-экстремал разбился насмерть, скрываясь от полиции
В Иркутске водитель-экстремал попал в ДТП и погиб на месте, пытаясь скрыться от полиции