https://ria.ru/20210914/dtp-1749954102.html

В Иркутске водитель-экстремал разбился насмерть, скрываясь от полиции

В Иркутске водитель-экстремал разбился насмерть, скрываясь от полиции - РИА Новости, 14.09.2021

В Иркутске водитель-экстремал разбился насмерть, скрываясь от полиции

Водитель-экстремал в Иркутске, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД, врезался на мосту в дорожно-уборочную машину и погиб на месте, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:58

2021-09-14T09:58

2021-09-14T10:07

происшествия

иркутск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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ИРКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Водитель-экстремал в Иркутске, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД, врезался на мосту в дорожно-уборочную машину и погиб на месте, сообщает ГУМВД региона.Накануне вечером сотрудники ГИБДД во время несения службы заметили на площадке возле торгового центра "Яркомолл" автомобиль Toyota Premio. Ранее водитель иномарки уже попадал в этом популярном у местных дрифтеров месте в поле зрения сотрудников ДПС. Он демонстративно совершал элементы экстремального вождения, а при приближении экипажа дорожной полиции попытался скрыться. На Академическом мосту водитель седана не справился с управлением и на большой скорости врезался в попутную дорожно-уборочную машину."От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм водитель скончался на месте инцидента. 48-летний водитель уборочной техники и пассажир не пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что 24-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения, автомобиль не был зарегистрирован, в момент аварии нарушитель не был пристегнут ремнем безопасности.По факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям всех участников ДТП.

https://ria.ru/20210602/bloger-1735312067.html

https://ria.ru/20210126/inspektor-1594612469.html

иркутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто