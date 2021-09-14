Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/dtp-1749954102.html
В Иркутске водитель-экстремал разбился насмерть, скрываясь от полиции
В Иркутске водитель-экстремал разбился насмерть, скрываясь от полиции - РИА Новости, 14.09.2021
В Иркутске водитель-экстремал разбился насмерть, скрываясь от полиции
Водитель-экстремал в Иркутске, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД, врезался на мосту в дорожно-уборочную машину и погиб на месте, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:58
2021-09-14T10:07
происшествия
иркутск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749955056_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8014166feb86cb301c4dbb5125de4b35.jpg
ИРКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Водитель-экстремал в Иркутске, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД, врезался на мосту в дорожно-уборочную машину и погиб на месте, сообщает ГУМВД региона.Накануне вечером сотрудники ГИБДД во время несения службы заметили на площадке возле торгового центра "Яркомолл" автомобиль Toyota Premio. Ранее водитель иномарки уже попадал в этом популярном у местных дрифтеров месте в поле зрения сотрудников ДПС. Он демонстративно совершал элементы экстремального вождения, а при приближении экипажа дорожной полиции попытался скрыться. На Академическом мосту водитель седана не справился с управлением и на большой скорости врезался в попутную дорожно-уборочную машину."От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм водитель скончался на месте инцидента. 48-летний водитель уборочной техники и пассажир не пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что 24-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения, автомобиль не был зарегистрирован, в момент аварии нарушитель не был пристегнут ремнем безопасности.По факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям всех участников ДТП.
https://ria.ru/20210602/bloger-1735312067.html
https://ria.ru/20210126/inspektor-1594612469.html
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749955056_72:0:973:676_1920x0_80_0_0_33f454cae5ecc58f7d544c35643759dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, иркутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
09:58 14.09.2021 (обновлено: 10:07 14.09.2021)
 
В Иркутске водитель-экстремал разбился насмерть, скрываясь от полиции

В Иркутске водитель-экстремал попал в ДТП и погиб на месте, пытаясь скрыться от полиции

Место ДТП с участием автомобиля "Тойота Премио" в Иркутске. Кадр видео МВД России
Место ДТП с участием автомобиля Тойота Премио в Иркутске. Кадр видео МВД России
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Водитель-экстремал в Иркутске, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД, врезался на мосту в дорожно-уборочную машину и погиб на месте, сообщает ГУМВД региона.
Накануне вечером сотрудники ГИБДД во время несения службы заметили на площадке возле торгового центра "Яркомолл" автомобиль Toyota Premio. Ранее водитель иномарки уже попадал в этом популярном у местных дрифтеров месте в поле зрения сотрудников ДПС. Он демонстративно совершал элементы экстремального вождения, а при приближении экипажа дорожной полиции попытался скрыться. На Академическом мосту водитель седана не справился с управлением и на большой скорости врезался в попутную дорожно-уборочную машину.
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 18:08
В Москве сотрудники ДПС поймали блогера-гонщика и передали его военкомату
"От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм водитель скончался на месте инцидента. 48-летний водитель уборочной техники и пассажир не пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 24-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения, автомобиль не был зарегистрирован, в момент аварии нарушитель не был пристегнут ремнем безопасности.
По факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям всех участников ДТП.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:33
Пьяный воронежский водитель воткнул отвертку в глаз сотруднику ДПС
 
ПроисшествияИркутскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния