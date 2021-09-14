https://ria.ru/20210914/delegatsiya-1750058949.html

Делегация Парламентского Собрания примет участие в наблюдении за выборами

Делегация Парламентского Собрания примет участие в наблюдении за выборами - РИА Новости, 14.09.2021

Делегация Парламентского Собрания примет участие в наблюдении за выборами

Представители Парламентского Собрания в составе Миссии наблюдателей от СНГ примут участие в наблюдении за парламентскими выборами в России, сообщает... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:15

2021-09-14T18:15

2021-09-14T18:25

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Представители Парламентского Собрания в составе Миссии наблюдателей от СНГ примут участие в наблюдении за парламентскими выборами в России, сообщает пресс-служба союзного парламента.Делегацию возглавит председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков. В состав делегации также включены Олег Гайдукевич, Александр Омельянюк, Ольга Петрашева и Андрей ШишкинДепутаты Парламентского Собрания посетят избирательные участки в Москве, где планируют осуществлять наблюдение за ходом голосования, а также провести встречи с руководством фракций политических партий в Госдуме и с руководством ЦИК РФ. Кроме того, планируется встреча с послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко.Координатор делегации Парламентского Собрания Сергей Рачков примет участие в заседании Совета координаторов Миссии наблюдателей от СНГ для подготовки итогового документа по результатам наблюдения за выборами, который будет представлен на пресс-конференции 20 сентября в ЦИК РФ.

https://ria.ru/20210909/parlament-1749434879.html

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