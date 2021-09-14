Триумфальную арку в Париже начали обертывать тканью по проекту Христо

ПАРИЖ, 14 сен - РИА Новости. Триумфальную арку в Париже начали обертывать серебристой тканью по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева, скончавшегося в прошлом году, передает Parisien.Работы продлятся еще несколько дней, чтобы покрыть тканью весь памятник, требуется не менее 25 тысяч квадратных метров ткани, а также три тысячи метров красной веревки, чтобы арка выглядела как подарочная упаковка. В оборачивании участвуют 95 человек.За тем как происходит монтаж можно наблюдать в реальном времени.Отмечается, что реализация проекта обойдется в 14 миллионов евро, однако он оплачивается без государственных субсидий благодаря продаже оригинальных работ Христо.Христо и его жена Жанна-Клод, которая умерла в 2009 году, уже оборачивали тканью Пон-Неф в Париже, Рейхстаг в Берлине и плавучие пирсы в Италии, но их мечтой было сделать "обертку" для Триумфальной арки.Разработкой этого проекта они занимались с 1962 года. Он должен был быть осуществлен весной 2020 года одновременно с большой ретроспективной выставкой в Центре Помпиду. Из-за пандемии коронавируса проект отложили, а Христо скончался 31 мая 2020 года. Однако их мечту осуществил племянник Владимир Явашев.Открытие проекта запланировано на 18 сентября, его можно будет увидеть в течение 16 дней до 3 октября.
ПАРИЖ, 14 сен - РИА Новости. Триумфальную арку в Париже начали обертывать серебристой тканью по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева, скончавшегося в прошлом году, передает Parisien.
Работы продлятся еще несколько дней, чтобы покрыть тканью весь памятник, требуется не менее 25 тысяч квадратных метров ткани, а также три тысячи метров красной веревки, чтобы арка выглядела как подарочная упаковка. В оборачивании участвуют 95 человек.
За тем как происходит монтаж можно наблюдать в реальном времени.
Отмечается, что реализация проекта обойдется в 14 миллионов евро, однако он оплачивается без государственных субсидий благодаря продаже оригинальных работ Христо.
Христо и его жена Жанна-Клод, которая умерла в 2009 году, уже оборачивали тканью Пон-Неф в Париже, Рейхстаг в Берлине и плавучие пирсы в Италии, но их мечтой было сделать "обертку" для Триумфальной арки.
Разработкой этого проекта они занимались с 1962 года. Он должен был быть осуществлен весной 2020 года одновременно с большой ретроспективной выставкой в Центре Помпиду. Из-за пандемии коронавируса проект отложили, а Христо скончался 31 мая 2020 года. Однако их мечту осуществил племянник Владимир Явашев.
Открытие проекта запланировано на 18 сентября, его можно будет увидеть в течение 16 дней до 3 октября.
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