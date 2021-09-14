Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210914/christo-1749961932.html
Триумфальную арку в Париже начали обертывать тканью по проекту Христо
Триумфальную арку в Париже начали обертывать тканью по проекту Христо - РИА Новости, 14.09.2021
Триумфальную арку в Париже начали обертывать тканью по проекту Христо
Триумфальную арку в Париже начали обертывать серебристой тканью по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева, скончавшегося в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:48
2021-09-14T10:53
культура
париж
музеи
выставки
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749958929_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_c26b3f3d49fd23e9bcdcc4f05c6f8083.jpg
ПАРИЖ, 14 сен - РИА Новости. Триумфальную арку в Париже начали обертывать серебристой тканью по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева, скончавшегося в прошлом году, передает Parisien.Работы продлятся еще несколько дней, чтобы покрыть тканью весь памятник, требуется не менее 25 тысяч квадратных метров ткани, а также три тысячи метров красной веревки, чтобы арка выглядела как подарочная упаковка. В оборачивании участвуют 95 человек.За тем как происходит монтаж можно наблюдать в реальном времени.Отмечается, что реализация проекта обойдется в 14 миллионов евро, однако он оплачивается без государственных субсидий благодаря продаже оригинальных работ Христо.Христо и его жена Жанна-Клод, которая умерла в 2009 году, уже оборачивали тканью Пон-Неф в Париже, Рейхстаг в Берлине и плавучие пирсы в Италии, но их мечтой было сделать "обертку" для Триумфальной арки.Разработкой этого проекта они занимались с 1962 года. Он должен был быть осуществлен весной 2020 года одновременно с большой ретроспективной выставкой в Центре Помпиду. Из-за пандемии коронавируса проект отложили, а Христо скончался 31 мая 2020 года. Однако их мечту осуществил племянник Владимир Явашев.Открытие проекта запланировано на 18 сентября, его можно будет увидеть в течение 16 дней до 3 октября.
https://ria.ru/20210910/iskusstvo-1749403013.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749958929_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_299a66a5b03058360658ee729233e8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
париж, музеи, выставки, новости культуры
10:48 14.09.2021 (обновлено: 10:53 14.09.2021)
 
Триумфальную арку в Париже начали обертывать тканью по проекту Христо

Триумфальную арку в Париже начали обертывать тканью по проекту художника Христо

© AFP 2021 / Geoffroy Van der HasseltТриумфальную арку в Париже, обернутая в серебристо-синюю ткань по проекту, созданному покойным художником Христо
Триумфальную арку в Париже, обернутая в серебристо-синюю ткань по проекту, созданному покойным художником Христо - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AFP 2021 / Geoffroy Van der Hasselt
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 сен - РИА Новости. Триумфальную арку в Париже начали обертывать серебристой тканью по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева, скончавшегося в прошлом году, передает Parisien.
Работы продлятся еще несколько дней, чтобы покрыть тканью весь памятник, требуется не менее 25 тысяч квадратных метров ткани, а также три тысячи метров красной веревки, чтобы арка выглядела как подарочная упаковка. В оборачивании участвуют 95 человек.
За тем как происходит монтаж можно наблюдать в реальном времени.
Отмечается, что реализация проекта обойдется в 14 миллионов евро, однако он оплачивается без государственных субсидий благодаря продаже оригинальных работ Христо.
© AFP 2021 / Thomas SamsonПроцесс обертывания Триумфальной арки в Париже по проекту, созданному покойным художником Христо
Процесс обертывания Триумфальной арки в Париже по проекту, созданному покойным художником Христо
1 из 4
Процесс обертывания Триумфальной арки в Париже по проекту, созданному покойным художником Христо
© AFP 2021 / Thomas Samson
© Христо, 1935Христо, эскиз к проекту Триумфально арки, пресс-служба BRAFA
Христо, эскиз к проекту Триумфально арки, пресс-служба BRAFA
2 из 4
Христо, эскиз к проекту Триумфально арки, пресс-служба BRAFA
© Христо, 1935
© Пресс-служба BRAFAХристо и Жанна-Клод. Wrapped Reichstag
Христо и Жанна-Клод. Wrapped Reichstag
3 из 4
Христо и Жанна-Клод. Wrapped Reichstag
© Пресс-служба BRAFA
CC BY-SA 2.5 / Airair / "Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85)
Обернутый Пон-Неф в Париже (1975–85)
4 из 4
"Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85)
CC BY-SA 2.5 / Airair /
1 из 4
Процесс обертывания Триумфальной арки в Париже по проекту, созданному покойным художником Христо
© AFP 2021 / Thomas Samson
2 из 4
Христо, эскиз к проекту Триумфально арки, пресс-служба BRAFA
© Христо, 1935
3 из 4
Христо и Жанна-Клод. Wrapped Reichstag
© Пресс-служба BRAFA
4 из 4
"Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85)
CC BY-SA 2.5 / Airair /
Христо и его жена Жанна-Клод, которая умерла в 2009 году, уже оборачивали тканью Пон-Неф в Париже, Рейхстаг в Берлине и плавучие пирсы в Италии, но их мечтой было сделать "обертку" для Триумфальной арки.
Разработкой этого проекта они занимались с 1962 года. Он должен был быть осуществлен весной 2020 года одновременно с большой ретроспективной выставкой в Центре Помпиду. Из-за пандемии коронавируса проект отложили, а Христо скончался 31 мая 2020 года. Однако их мечту осуществил племянник Владимир Явашев.
Открытие проекта запланировано на 18 сентября, его можно будет увидеть в течение 16 дней до 3 октября.
Игорь Шелковский. Арт-объект Ваза с цветами
10 сентября, 08:00Культура
Еще одна "Глина раздора"? На улицах Москвы — снова современное искусство
 
КультураПарижМузеиВыставкиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния