https://ria.ru/20210914/chetverka-1750047259.html

Третьяковка, Пушкинский, "Гараж" и "ГЭС-2" образовали "Музейную четверку"

Третьяковка, Пушкинский, "Гараж" и "ГЭС-2" образовали "Музейную четверку" - РИА Новости, 14.09.2021

Третьяковка, Пушкинский, "Гараж" и "ГЭС-2" образовали "Музейную четверку"

Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей современного искусства "Гараж" и вновь создаваемый... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:53

2021-09-14T17:53

2021-09-14T20:03

культура

третьяковская галерея

гараж

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей современного искусства "Гараж" и вновь создаваемый Дом культуры "ГЭС-2" образовали "Музейную четверку" (или "М4"), сообщили главы учреждений в ходе презентации."Первый проект М4 — кураторские маршруты, которые связывают музеи между собой, а еще приглашают исследовать достопримечательности, знаковые архитектурные сооружения, городские легенды и живописные городские виды", — рассказали на пресс-конференции."Это действительно уникальный союз, когда в Москве объединяются два федеральных музея и два частно организованных. Но при этом это самые публичные институции, которые есть, и ориентируются они на такую повестку, которая им кажется общей. Здесь диалог с современностью - принципиальный момент", — заявил директор "Гаража" Антон Белов.По мнению главы фонда V–A–C (Дом культуры "ГЭС-2") Терезы Иароччи Мавики, такой межинституциональный альянс в Москве - настоящий праздник. По словам директора ГМИИ Марины Лошак, альянс неофициально существует уже давно, и презентация проекта — один из этапов его развития.Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в свою очередь подчеркнула, что объединение музейных институций поможет им улучшить эффективность взаимодействия с посетителями и городским пространством в целом.Цель "Музейной четверки" — развитие общественных пространств с помощью создания гибких коллективных и индивидуальных маршрутов, включающих известные и необычные городские локации, музейные собрания и временные экспозиции, а также различные просветительские мероприятия. Первым совместным проектом стали четыре городских маршрута, которые доступны на сайте организации в аудиоформате.Участники объединения уже представили свои варианты прогулок. Заведующая отделом живописи второй половины XIX — начала XX века ГТГ Татьяна Юденкова составила маршрут, посвященный "музеям, особнякам и другим зданиям, связанным с именами известных меценатов". Пушкинский музей разработал мокьюментари-спектакль "Овощи-гиганты". Его режиссер Семен Александровский. В нем рассказывается о лете 1994 года, когда в центре Москвы сквозь асфальт проросли огромные тыквы. Реальная история города в этой аудиопьесе сосуществует с фантасмагорией.Маршрут "Гаража" был создан историком архитектуры Анной Броновицкой. Он позволяет составить представление об архитектуре музеев, входящих в "М4", а также зданий расположенных рядом с ними. Путь Дома культуры "ГЭС-2" придумала художница Анастасия Рябова. Это геометрическая прогулка. У него восемь точек, у каждой есть конкретные координаты, а вместе они складываются в форму куба.Представленные маршруты — пробный проект "Музейной четверки", отметил Белов. К каждому маршруту в дальнейшем будут разработаны адаптированные версии для людей с разными формами инвалидности, в будущем могут появиться и другие маршруты.Более подробную информацию о маршрутах и планах М4 можно найти на сайте объединения.

https://ria.ru/20210909/pimenov-1749202016.html

https://ria.ru/20210910/garage-1749354488.html

https://ria.ru/20210910/iskusstvo-1749403013.html

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третьяковская галерея, гараж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, новости - туризм, туристы, музеи, туризм, новости культуры