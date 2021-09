https://ria.ru/20210914/britantsy-1750031541.html

Британцы увидели "кошмарный" российский корабль и заговорили о войне

Британцы увидели "кошмарный" российский корабль и заговорили о войне

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты The Daily Mail бурно отреагировали на публикацию о высадке российского десанта в рамках военных учений "Запад-2021". В частности, пользователей впечатлили фото десантного корабля на воздушной подушке.Ранее на официальном Youtube-канале Минобороны России появилось видео, демонстрирующее один из этапов учений "Запад-2021" под Калининградом. В описании к ролику говорится, что подразделения Балтийского флота организовали оборону морского побережья и провели операцию по высадке морского десанта с участием морской пехоты Северного флота. Корабль на воздушной подушке был использован для доставки и высадки военной техники.В статье The Daily Mail, посвященной российским учениям, этому кораблю уделено особое внимание. Читатели отметили внешний вид и преимущества военной машины."Это впечатляет, не так ли", — написал один из пользователей в комментариях.Другие комментаторы согласились с ним и сравнили корабль с чудовищем."Если бы Россия напала на нас, наши военные бросили бы все свое оружие и бежали бы без оглядки", — написал читатель The Daily Mail.Под его комментарием другие пользователи оставили ироничные замечания в адрес военных сил западных стран."У русских нет ни единого шанса против пробудившейся либеральной гендерно-нейтральной боевой силы Запада", — пошутил один из них.Также кто-то из пользователей предложил использовать подобные корабли на воздушной подушке для патрулирования территориальных вод Великобритании в качестве борьбы с потоками нелегальных иммигрантов.Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.Всего в маневрах участвуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

