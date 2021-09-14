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Британцы увидели "кошмарный" российский корабль и заговорили о войне
Британцы увидели "кошмарный" российский корабль и заговорили о войне - РИА Новости, 14.09.2021
Британцы увидели "кошмарный" российский корабль и заговорили о войне
Читатели британской газеты The Daily Mail бурно отреагировали на публикацию о высадке российского десанта в рамках военных учений "Запад-2021". В частности,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:59
2021-09-14T16:42
в мире
калининград
белоруссия
великобритания
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты The Daily Mail бурно отреагировали на публикацию о высадке российского десанта в рамках военных учений "Запад-2021". В частности, пользователей впечатлили фото десантного корабля на воздушной подушке.Ранее на официальном Youtube-канале Минобороны России появилось видео, демонстрирующее один из этапов учений "Запад-2021" под Калининградом. В описании к ролику говорится, что подразделения Балтийского флота организовали оборону морского побережья и провели операцию по высадке морского десанта с участием морской пехоты Северного флота. Корабль на воздушной подушке был использован для доставки и высадки военной техники.В статье The Daily Mail, посвященной российским учениям, этому кораблю уделено особое внимание. Читатели отметили внешний вид и преимущества военной машины."Это впечатляет, не так ли", — написал один из пользователей в комментариях.Другие комментаторы согласились с ним и сравнили корабль с чудовищем."Если бы Россия напала на нас, наши военные бросили бы все свое оружие и бежали бы без оглядки", — написал читатель The Daily Mail.Под его комментарием другие пользователи оставили ироничные замечания в адрес военных сил западных стран."У русских нет ни единого шанса против пробудившейся либеральной гендерно-нейтральной боевой силы Запада", — пошутил один из них.Также кто-то из пользователей предложил использовать подобные корабли на воздушной подушке для патрулирования территориальных вод Великобритании в качестве борьбы с потоками нелегальных иммигрантов.Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.Всего в маневрах участвуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749888261.html
https://ria.ru/20210910/tank-1749457131.html
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в мире, калининград, белоруссия, великобритания, россия, "запад-2021" (военные учения)
15:59 14.09.2021 (обновлено: 16:42 14.09.2021)
 
Британцы увидели "кошмарный" российский корабль и заговорили о войне

Читателей The Daily Mail впечатлил российский десантный корабль на воздушной подушке

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМалый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях "Щит Союза-2015" в Калининградской области
Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Мордовия и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях Щит Союза-2015 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты The Daily Mail бурно отреагировали на публикацию о высадке российского десанта в рамках военных учений "Запад-2021". В частности, пользователей впечатлили фото десантного корабля на воздушной подушке.
Ранее на официальном Youtube-канале Минобороны России появилось видео, демонстрирующее один из этапов учений "Запад-2021" под Калининградом. В описании к ролику говорится, что подразделения Балтийского флота организовали оборону морского побережья и провели операцию по высадке морского десанта с участием морской пехоты Северного флота. Корабль на воздушной подушке был использован для доставки и высадки военной техники.
В статье The Daily Mail, посвященной российским учениям, этому кораблю уделено особое внимание. Читатели отметили внешний вид и преимущества военной машины.
"Это впечатляет, не так ли", — написал один из пользователей в комментариях.
Другие комментаторы согласились с ним и сравнили корабль с чудовищем.
"Если бы Россия напала на нас, наши военные бросили бы все свое оружие и бежали бы без оглядки", — написал читатель The Daily Mail.
Под его комментарием другие пользователи оставили ироничные замечания в адрес военных сил западных стран.
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"У русских нет ни единого шанса против пробудившейся либеральной гендерно-нейтральной боевой силы Запада", — пошутил один из них.
Также кто-то из пользователей предложил использовать подобные корабли на воздушной подушке для патрулирования территориальных вод Великобритании в качестве борьбы с потоками нелегальных иммигрантов.
Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.
Всего в маневрах участвуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
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В миреКалининградБелоруссияВеликобританияРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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