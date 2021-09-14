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Британцы объяснили, почему было бы неплохо "оказаться под властью России"
Британцы объяснили, почему было бы неплохо "оказаться под властью России" - РИА Новости, 14.09.2021
Британцы объяснили, почему было бы неплохо "оказаться под властью России"
Статья в британской газете Daily Mail о замеченном в водах пролива Ла-Манш "российском корабле-шпионе" вызвала бурную реакцию среди читателей. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:06
2021-09-14T13:06
2021-09-14T14:42
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ла-манш
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Статья в британской газете Daily Mail о замеченном в водах пролива Ла-Манш "российском корабле-шпионе" вызвала бурную реакцию среди читателей.В появившейся накануне публикации говорится о том, что судно "выполняло" тайные подводные задачи вблизи интернет-кабелей.Многие пользователи не стали придавать этой новости большого значения, отметив, что перед британским властями стоит гораздо более серьезная проблема.Так, комментатор под ником RichyG1987 порекомендовал обратить внимание на "пару сотен надувных лодок, отплывающих от французского побережья" (читатель, вероятно, имел ввиду наплыв мигрантов, – Прим. ред.)."Еще одна русская страшилка, чтобы отвлечь людей от подорожания страховки!", — считает Thewiseone.Другие пользователи решили немного поиронизировать. Так,Call it as it is призвал не тратить время на его интернет-кабель, так как "его и так плохо подключили".Среди комментаторов также нашлись паникеры, которые призвали срочно остановить Россию, назвав Великобританию "живой мишенью".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, великобритания, владимир путин, ла-манш, россия
13:06 14.09.2021 (обновлено: 14:42 14.09.2021)
Британцы объяснили, почему было бы неплохо "оказаться под властью России"
Читатели Daily Mail: президент Путин смог бы избавить Британию от нелегалов
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
Статья в британской газете Daily Mail
о замеченном в водах пролива Ла-Манш
"российском корабле-шпионе" вызвала бурную реакцию среди читателей.
В появившейся накануне публикации говорится о том, что судно "выполняло" тайные подводные задачи вблизи интернет-кабелей.
Многие пользователи не стали придавать этой новости большого значения, отметив, что перед британским властями стоит гораздо более серьезная проблема.
Так, комментатор под ником RichyG1987 порекомендовал обратить внимание на "пару сотен надувных лодок, отплывающих от французского побережья" (читатель, вероятно, имел ввиду наплыв мигрантов, – Прим. ред.).
"Выследить российский корабль они рады-радешеньки, а суденышек из Франции не замечают", — написал one punch micky.
"Еще одна русская страшилка, чтобы отвлечь людей от подорожания страховки!", — считает Thewiseone.
Другие пользователи решили немного поиронизировать. Так,Call it as it is призвал не тратить время на его интернет-кабель, так как "его и так плохо подключили".
"Мне иногда кажется, что по-своему было бы и неплохо, если бы Путин нас захватил. Никаких тебе больше протестов и никаких нелегалов", — поделился своим мнением другой юзер.
Среди комментаторов также нашлись паникеры, которые призвали срочно остановить Россию, назвав Великобританию
"живой мишенью".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>