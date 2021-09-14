https://ria.ru/20210914/blinken-1749934734.html

США сделают все для защиты Украины от "российской агрессии", заявил Блинкен

США сделают все для защиты Украины от "российской агрессии", заявил Блинкен - РИА Новости, 14.09.2021

США сделают все для защиты Украины от "российской агрессии", заявил Блинкен

Администрация США намерена сделать все возможное для защиты Украины в случае возможной вооруженной агрессии со стороны России, заявил в понедельник госсекретарь РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T01:02

2021-09-14T01:02

2021-09-14T01:02

в мире

киев

сша

джо байден

энтони блинкен

вашингтон

россия

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Администрация США намерена сделать все возможное для защиты Украины в случае возможной вооруженной агрессии со стороны России, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.В ходе слушаний в Палате представителей конгресса США главу американской дипломатии спросили, готов ли Вашингтон принять все необходимые меры в случае возможной "российской агрессии".Ранее Зеленский посетил США, 1 сентября он встретился с президентом Джо Байденом. После этого было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.Зеленский заявил после переговоров с Байденом, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова".

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

киев

сша

вашингтон

россия

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в мире, киев, сша, джо байден, энтони блинкен, вашингтон, россия