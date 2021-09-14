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США сделают все для защиты Украины от "российской агрессии", заявил Блинкен
США сделают все для защиты Украины от "российской агрессии", заявил Блинкен - РИА Новости, 14.09.2021
США сделают все для защиты Украины от "российской агрессии", заявил Блинкен
Администрация США намерена сделать все возможное для защиты Украины в случае возможной вооруженной агрессии со стороны России, заявил в понедельник госсекретарь РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T01:02
2021-09-14T01:02
в мире
киев
сша
джо байден
энтони блинкен
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Администрация США намерена сделать все возможное для защиты Украины в случае возможной вооруженной агрессии со стороны России, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.В ходе слушаний в Палате представителей конгресса США главу американской дипломатии спросили, готов ли Вашингтон принять все необходимые меры в случае возможной "российской агрессии".Ранее Зеленский посетил США, 1 сентября он встретился с президентом Джо Байденом. После этого было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.Зеленский заявил после переговоров с Байденом, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова".
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в мире, киев, сша, джо байден, энтони блинкен, вашингтон, россия
01:02 14.09.2021
 
США сделают все для защиты Украины от "российской агрессии", заявил Блинкен

Блинкен: США сделают все для защиты Украины перед лицом "российской агрессии"

© AP Photo / Ben Stansall, Pool Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Ben Stansall, Pool
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Администрация США намерена сделать все возможное для защиты Украины в случае возможной вооруженной агрессии со стороны России, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ходе слушаний в Палате представителей конгресса США главу американской дипломатии спросили, готов ли Вашингтон принять все необходимые меры в случае возможной "российской агрессии".
"Абсолютно. Мы будем придерживаться наших обязательств. В том числе обязательств, которые президент (Украины) Владимир Зеленский обсуждал примерно две недели назад", - ответил Блинкен на вопрос одного из конгрессменов.
Ранее Зеленский посетил США, 1 сентября он встретился с президентом Джо Байденом. После этого было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.
Зеленский заявил после переговоров с Байденом, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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В миреКиевСШАДжо БайденЭнтони БлинкенВашингтонРоссия
 
 
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