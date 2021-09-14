США сделают все для защиты Украины от "российской агрессии", заявил Блинкен
Блинкен: США сделают все для защиты Украины перед лицом "российской агрессии"
© AP Photo / Ben Stansall, Pool Государственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Ben Stansall, Pool
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Администрация США намерена сделать все возможное для защиты Украины в случае возможной вооруженной агрессии со стороны России, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ходе слушаний в Палате представителей конгресса США главу американской дипломатии спросили, готов ли Вашингтон принять все необходимые меры в случае возможной "российской агрессии".
"Абсолютно. Мы будем придерживаться наших обязательств. В том числе обязательств, которые президент (Украины) Владимир Зеленский обсуждал примерно две недели назад", - ответил Блинкен на вопрос одного из конгрессменов.
Ранее Зеленский посетил США, 1 сентября он встретился с президентом Джо Байденом. После этого было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.
Зеленский заявил после переговоров с Байденом, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова".