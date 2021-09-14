https://ria.ru/20210914/beremennost-1750037384.html
Голикова рассказала о пособиях по беременности
Голикова рассказала о пособиях по беременности - РИА Новости, 14.09.2021
Голикова рассказала о пособиях по беременности
Пособие вставшим на учет на ранних сроках беременности получают почти 93 тысячи женщин на общую сумму 892 миллиона рублей, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:18
2021-09-14T16:18
2021-09-14T16:28
общество
владимир путин
единая россия
татьяна голикова
беременность
социальные выплаты
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пособие вставшим на учет на ранних сроках беременности получают почти 93 тысячи женщин на общую сумму 892 миллиона рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."С 1 июля беременные женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки и признанные нуждающиеся получают ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума. На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тысячам женщин на общую сумму 892 миллиона рублей. Предполагаем, что в 2021 году такую поддержку получат 410 тысяч беременных женщин", - сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/beremennost-1749855313.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, беременность, социальные выплаты, россия
16:18 14.09.2021 (обновлено: 16:28 14.09.2021)
Голикова рассказала о пособиях по беременности
Голикова: пособие на ранних сроках беременности получают почти 93 тысяч женщин