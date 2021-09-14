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В Белоруссии мужчина получил срок за оскорбление Лукашенко
В Белоруссии мужчина получил срок за оскорбление Лукашенко - РИА Новости, 14.09.2021
В Белоруссии мужчина получил срок за оскорбление Лукашенко
Суд в Белоруссии приговорил жителя Брестской области к полутора годам колонии за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко и клевету, сообщила во... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T19:00
2021-09-14T19:00
в мире
белоруссия
брестская область
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил жителя Брестской области к полутора годам колонии за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко и клевету, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Брестской области."Прокуратура Ляховичского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении С., которому инкриминированы клевета и публичное оскорбление президента Республики Беларусь… Суд Ляховичского района признал С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 367 и частью 1 статьи 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В качестве наказания С. назначено лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры республики.Как отмечается в сообщении, мужчина 20 августа 2020 года у себя дома в Брестской области с использованием мобильного телефона разместил в мессенджере Telegram "информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фотоизображением главы государства", после чего "под изображением написал в адрес президента Республики Беларусь клеветнические измышления и оскорбления". В пресс-службе указали, что ранее судимый и неработающий мужчина вину признал и раскаялся, при этом пояснил, что поддался влиянию информации из различных соцсетей и мессенджеров.Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.В конце июля генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что в течение года после выборов в стране возбуждено более 4,2 тысячи "протестных" уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.-
https://ria.ru/20210811/belorussiya-1745375535.html
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в мире, белоруссия, брестская область, александр лукашенко, кгб белоруссии
19:00 14.09.2021
 
В Белоруссии мужчина получил срок за оскорбление Лукашенко

Суд в Белоруссии приговорил мужчину к полутора годам колонии за оскорбление Лукашенко

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил жителя Брестской области к полутора годам колонии за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко и клевету, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Брестской области.
"Прокуратура Ляховичского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении С., которому инкриминированы клевета и публичное оскорбление президента Республики Беларусь… Суд Ляховичского района признал С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 367 и частью 1 статьи 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В качестве наказания С. назначено лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры республики.
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Как отмечается в сообщении, мужчина 20 августа 2020 года у себя дома в Брестской области с использованием мобильного телефона разместил в мессенджере Telegram "информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фотоизображением главы государства", после чего "под изображением написал в адрес президента Республики Беларусь клеветнические измышления и оскорбления". В пресс-службе указали, что ранее судимый и неработающий мужчина вину признал и раскаялся, при этом пояснил, что поддался влиянию информации из различных соцсетей и мессенджеров.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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В конце июля генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что в течение года после выборов в стране возбуждено более 4,2 тысячи "протестных" уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.-
 
В миреБелоруссияБрестская областьАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
 
 
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