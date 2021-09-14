https://ria.ru/20210914/belorussiya-1750006140.html

В Раде заявили, что Украина стала для Белоруссии потенциальным противником

В Раде заявили, что Украина стала для Белоруссии потенциальным противником - РИА Новости, 14.09.2021

В Раде заявили, что Украина стала для Белоруссии потенциальным противником

Белоруссия изменила отношение к Украине и начала рассматривать ее как потенциального противника, считает депутат Верховной рады от пропрезидентской партии... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:45

2021-09-14T13:45

2021-09-14T14:05

в мире

украина

белоруссия

верховная рада украины

александр лукашенко

партия "слуга народа"

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КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Белоруссия изменила отношение к Украине и начала рассматривать ее как потенциального противника, считает депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Федор Вениславский."Каким образом наше внешнеполитическое ведомство будет реагировать на право суверенного государства покупать различные виды вооружений? Конечно, с политической точки зрения это четкий сигнал для Украины, что Беларусь уже рассматривает Украину как потенциального противника, чего раньше не было. Но говорить о том, что это тот факт, который требует немедленной реакции, я бы не стал", - сказал Вениславский, комментируя планы по закупке Белоруссией российского оружия на миллиард долларов.По его мнению, экономический потенциал Белоруссии "не настолько мощный", чтобы одним махом выделить один миллиард долларов на закупку военной техники."Деньги в Беларуси на это вряд ли есть на данный момент, поэтому расценивать заявление (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко как факт закупки в настоящее время я бы не стал. Тем более, учитывая совместные российско-белорусские учения. Скорее всего, это была определенная политическая технология, которую использовал (президент РФ Владимир - ред.) Путин, озвучив устами Лукашенко эту новую идею о выстраивании нового рубежа на границе с Украиной", - сказал депутат в эфире телеканала "Украина 24".Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что с Россией согласованы поставки вооружения республике до 2025 года на сумму свыше миллиарда долларов.Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.

https://ria.ru/20210809/otnosheniya-1745027274.html

https://ria.ru/20210903/belorussiya-1748508298.html

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в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины, александр лукашенко, партия "слуга народа"