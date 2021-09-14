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Предприниматели приветствуют запуск зонтичного механизма кредитования МСП
Предприниматели приветствуют запуск зонтичного механизма кредитования МСП - РИА Новости, 14.09.2021
Предприниматели приветствуют запуск зонтичного механизма кредитования МСП
Предпринимательское сообщество РФ позитивно оценило запуск зонтичного механизма кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба МСП Банка, который РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:26
2021-09-14T14:26
2021-09-14T14:26
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Предпринимательское сообщество РФ позитивно оценило запуск зонтичного механизма кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба МСП Банка, который является одним из участников новой госпрограммы поддержки МСП.Во вторник правительство РФ объявило о начале действия новой программы господдержки предпринимателей – зонтичного механизма, предполагающего льготное беззалоговое кредитование субъектов МСП под поручительства Корпорации МСП. Как ожидается, новые меры позволят предпринимателям, которым ранее кредиты были недоступны, получить займы, а также снизить конечные процентные ставки привлеченного финансирования. Участниками пилотного проекта уже стали МСП Банк, ВТБ, Сбербанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и РНКБ.Как отметил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, механизм зонтичных поручительств простимулирует банки выдавать много кредитов микропредприятиям, так как риски невозврата будут прогарантированы."Конечно, мы приветствуем этот механизм. До нового года он будет работать в пилотном режиме, и его ещё предстоит доработать. В частности, мы считаем, что туда должны попасть кредиты не до 30 миллионов рублей, а до 50 миллионов рублей, так как за этот год очень выросли цены на материалы: металл и древесина подорожали в три раза, в разы – удобрения и микроэлектроника. Мы надеемся, что благодаря именно этому механизму микробизнес получит доступ к кредитам, так как именно к нему у банков основные вопросы по залоговому обеспечению. Если у малого и, тем более, среднего бизнеса возможность залога есть, то для микропредприятий это большая проблема", - приводит комментарий Калинина пресс-служба МСП Банка.В свою очередь, президент Союза управляющих ресторанами России, сопредседатель экспертного совета при Корпорации МСП Сергей Миронов уверен, что программа позволит всем маленьким ресторанам получать кредиты по адекватным ставкам.Для получения поручительства предпринимателю не нужно обращаться в Корпорацию МСП. Гарантийная поддержка института развития встроена в кредитные процессы уполномоченных банков. Благодаря этому клиент получает поручительство по кредиту в "одном окне" одновременно с решением о возможности финансирования. Такой подход экономит предпринимателям время и средства на подготовку и получение финансовой поддержки, уточняется в сообщении.
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мсп банк, россия, банки
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости
. Предпринимательское сообщество РФ позитивно оценило запуск зонтичного механизма кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба МСП Банка
, который является одним из участников новой госпрограммы поддержки МСП.
Во вторник правительство РФ объявило о начале действия новой программы господдержки предпринимателей – зонтичного механизма, предполагающего льготное беззалоговое кредитование субъектов МСП под поручительства Корпорации МСП. Как ожидается, новые меры позволят предпринимателям, которым ранее кредиты были недоступны, получить займы, а также снизить конечные процентные ставки привлеченного финансирования. Участниками пилотного проекта уже стали МСП Банк, ВТБ, Сбербанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и РНКБ.
Как отметил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, механизм зонтичных поручительств простимулирует банки выдавать много кредитов микропредприятиям, так как риски невозврата будут прогарантированы.
"Конечно, мы приветствуем этот механизм. До нового года он будет работать в пилотном режиме, и его ещё предстоит доработать. В частности, мы считаем, что туда должны попасть кредиты не до 30 миллионов рублей, а до 50 миллионов рублей, так как за этот год очень выросли цены на материалы: металл и древесина подорожали в три раза, в разы – удобрения и микроэлектроника. Мы надеемся, что благодаря именно этому механизму микробизнес получит доступ к кредитам, так как именно к нему у банков основные вопросы по залоговому обеспечению. Если у малого и, тем более, среднего бизнеса возможность залога есть, то для микропредприятий это большая проблема", - приводит комментарий Калинина пресс-служба МСП Банка.
В свою очередь, президент Союза управляющих ресторанами России, сопредседатель экспертного совета при Корпорации МСП Сергей Миронов уверен, что программа позволит всем маленьким ресторанам получать кредиты по адекватным ставкам.
"Это на самом деле нужная программа, так как предприниматели и МСП сегодня получают в банках отказ на нормальные условия кредитования и берут потребительские кредиты, а там ужасные условия. Нормально кредитуются, по сути, только крупные рестораны. А здесь Корпорация МСП с механизмом зонтичной поддержки полностью закроет эту нишу для маленьких ресторанов. Естественно, это серьезно облегчит жизнь и многим другим малым предприятиям из разных сфер. Кроме того, это достаточно быстрые кредиты, которые будут выгодны также и банкам. Наконец, благодаря этой программе сами предприниматели смогут улучшить свою кредитную историю и в будущем на более выгодных условиях взаимодействовать с банковским сектором", - сказал Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Для получения поручительства предпринимателю не нужно обращаться в Корпорацию МСП. Гарантийная поддержка института развития встроена в кредитные процессы уполномоченных банков. Благодаря этому клиент получает поручительство по кредиту в "одном окне" одновременно с решением о возможности финансирования. Такой подход экономит предпринимателям время и средства на подготовку и получение финансовой поддержки, уточняется в сообщении.