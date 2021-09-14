https://ria.ru/20210914/aviakompaniya-1750059517.html

Гендиректор "Аэрофлота" обсудил с пилотами уровень зарплат

Гендиректор "Аэрофлота" обсудил с пилотами уровень зарплат - РИА Новости, 14.09.2021

Гендиректор "Аэрофлота" обсудил с пилотами уровень зарплат

Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов обсудил с пилотами уровень зарплат, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:21

2021-09-14T18:21

2021-09-14T18:21

новости компаний - экономика

аэрофлот

михаил полубояринов

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости/Прайм. Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов обсудил с пилотами уровень зарплат, сообщает пресс-служба авиакомпании."Четырнадцатого сентября в офисном центре "Аэрофлота" в Мелькисарово состоялась плановая встреча генерального директора компании Михаила Полубояринова с летным составом, пилотами и представителями первичной профсоюзной организации авиакомпании. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием маршрутной сети и летного комплекса компании, пополнением парка воздушных судов, условиями труда и вознаграждения летного состава", - говорится в сообщении.Полубояринов на встрече отметил, что условия труда летных и кабинных экипажей остаются в фокусе руководства компании, являются предметом постоянного контроля. Он напомнил, что уже принято решение о пересмотре системы оплаты для бортпроводников с 1 сентября. Повышение почасовой ставки в совокупности с увеличением налета обеспечит доход рядового бортпроводника в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от фактического налета."Генеральный директор "Аэрофлота" рассказал присутствующим о том, что сейчас совместно с первичной профсоюзной организацией "Аэрофлота" прорабатывается вопрос изменения системы оплаты летных экипажей. В ходе дискуссии Михаил Полубояринов и исполняющий обязанности летного директора Игорь Бурыкин ответили на вопросы коллег. Ряд вопросов и инициатив, по их словам, требуют дальнейшей проработки и обсуждения", - отмечает компания.Как подчеркнули в "Аэрофлоте", менеджмент компании сделал все возможное, чтобы избежать простоя судов и экипажей. Так, в 2021 году была реализована экспериментальная программа региональных разлетов. "По основным южным направлениям (Анапа, Сочи, Симферополь, Геленджик, а также в Краснодар) мы перевезли 477 тысяч пассажиров, загрузка составила 80%. Программа показала хорошие результаты и будет продолжена. Одним из основных ее результатов стал рост загрузки летных и кабинных экипажей", - сообщили в авиакомпании.

https://ria.ru/20210913/aviaperevozchik-1749888492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, аэрофлот, михаил полубояринов