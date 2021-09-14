https://ria.ru/20210914/ataki-1749988688.html

Лукашенко призвал не поддаваться "атакам в сопливых мессенджерах"

Лукашенко призвал не поддаваться "атакам в сопливых мессенджерах" - РИА Новости, 14.09.2021

Лукашенко призвал не поддаваться "атакам в сопливых мессенджерах"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна успешно противостоит направленным против нее гибридным атакам, и призвал своих сторонников не... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:31

2021-09-14T12:31

2021-09-14T12:31

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна успешно противостоит направленным против нее гибридным атакам, и призвал своих сторонников не поддаваться им, особенно в "сопливых мессенджерах и Telegram-каналах"."На нас с вами лежит величайшая ответственность. Да, мы победили блицкриг, мы противостоим гибридным атакам. И успешно. Но сейчас надо объединить не только здоровую часть, - их подавляющее большинство, - но и тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на официальном сайте президента. Данное заявление президент сделал во время церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости в преддверии первого в истории страны празднования Дня народного единства – недавно учрежденного государственного праздника.Глава белорусского государства отметил, что во Дворце независимости собрались талантливые и трудолюбивые, истинные патриоты, смелые и надежные, преданные своему делу и государству люди, сплоченные одной целью - сохранить страну для будущих поколений. По его словам, всех собравшихся объединяет патриотизм и любовь к родине."Мы не предали, мы не дрогнули. Это дорогого стоит для каждого из вас. Если кто-то за этот год, прошедший, после вчерашних событий, этого не понял, то в ближайшее время поймет. Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочее. Это как пена схлынет. Останется то, чем вы должны гордиться всегда и чему должны следовать ваши дети", - подчеркнул президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Представители оппозиции особенно активны в интернете и Telegram-каналах, в том числе через них они координировались для несанкционированных протестов и критиковали сторонников власти. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белорусские власти в свою очередь неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789779.html

https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html

https://ria.ru/20210329/protest-1603299691.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко