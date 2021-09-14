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https://ria.ru/20210914/arizona-1750087394.html
Аризона подает в суд на администрацию США из-за обязательной вакцинации
Аризона подает в суд на администрацию США из-за обязательной вакцинации - РИА Новости, 14.09.2021
Аризона подает в суд на администрацию США из-за обязательной вакцинации
Аризона первой из американских штатов обратилась в суд с требованием признать неконституционными последние инициативы администрации США, которые вводят... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T23:17
2021-09-14T23:22
распространение коронавируса
в мире
сша
аризона
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Аризона первой из американских штатов обратилась в суд с требованием признать неконституционными последние инициативы администрации США, которые вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для миллионов федеральных служащих и работников частных компаний, объявил генеральный прокурор штата Марк Брнович.Он настаивает на том, что требование привиться под угрозой потери работы, которое президент Джо Байден распространил на всех федеральных служащих, сотрудников компаний-подрядчиков федеральных властей, а также – в перспективе – работников фирм со штатной численностью не менее 100 человек, представляет собой "одно из величайших покушений на индивидуальные свободы, принципы федерализма и разделения властей" в истории страны."Офис генерального прокурора просит окружной суд Аризоны объявить политику администрации Байдена в области вакцинации и тестирования неконституционной и вернуть право принимать решения в сфере здравоохранения гражданам страны – тем, кому оно принадлежит", - сказано в заявлении Брновича.Байден сам признал, что его решения, о которых он объявил на прошлой неделе, охватывают порядка 100 миллионов американцев – две трети рабочей силы в стране.
https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727731017.html
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в мире, сша, аризона, коронавирус covid-19
23:17 14.09.2021 (обновлено: 23:22 14.09.2021)
 
Аризона подает в суд на администрацию США из-за обязательной вакцинации

Аризона подает в суд на администрацию США за введение обязательной вакцинации от COVID-19

© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Аризона первой из американских штатов обратилась в суд с требованием признать неконституционными последние инициативы администрации США, которые вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для миллионов федеральных служащих и работников частных компаний, объявил генеральный прокурор штата Марк Брнович.
Он настаивает на том, что требование привиться под угрозой потери работы, которое президент Джо Байден распространил на всех федеральных служащих, сотрудников компаний-подрядчиков федеральных властей, а также – в перспективе – работников фирм со штатной численностью не менее 100 человек, представляет собой "одно из величайших покушений на индивидуальные свободы, принципы федерализма и разделения властей" в истории страны.
"Офис генерального прокурора просит окружной суд Аризоны объявить политику администрации Байдена в области вакцинации и тестирования неконституционной и вернуть право принимать решения в сфере здравоохранения гражданам страны – тем, кому оно принадлежит", - сказано в заявлении Брновича.
Байден сам признал, что его решения, о которых он объявил на прошлой неделе, охватывают порядка 100 миллионов американцев – две трети рабочей силы в стране.
Упаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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