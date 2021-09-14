https://ria.ru/20210914/arizona-1750087394.html

Аризона подает в суд на администрацию США из-за обязательной вакцинации

Аризона подает в суд на администрацию США из-за обязательной вакцинации - РИА Новости, 14.09.2021

Аризона подает в суд на администрацию США из-за обязательной вакцинации

Аризона первой из американских штатов обратилась в суд с требованием признать неконституционными последние инициативы администрации США, которые вводят... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T23:17

2021-09-14T23:17

2021-09-14T23:22

распространение коронавируса

в мире

сша

аризона

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg

ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Аризона первой из американских штатов обратилась в суд с требованием признать неконституционными последние инициативы администрации США, которые вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для миллионов федеральных служащих и работников частных компаний, объявил генеральный прокурор штата Марк Брнович.Он настаивает на том, что требование привиться под угрозой потери работы, которое президент Джо Байден распространил на всех федеральных служащих, сотрудников компаний-подрядчиков федеральных властей, а также – в перспективе – работников фирм со штатной численностью не менее 100 человек, представляет собой "одно из величайших покушений на индивидуальные свободы, принципы федерализма и разделения властей" в истории страны."Офис генерального прокурора просит окружной суд Аризоны объявить политику администрации Байдена в области вакцинации и тестирования неконституционной и вернуть право принимать решения в сфере здравоохранения гражданам страны – тем, кому оно принадлежит", - сказано в заявлении Брновича.Байден сам признал, что его решения, о которых он объявил на прошлой неделе, охватывают порядка 100 миллионов американцев – две трети рабочей силы в стране.

https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727731017.html

сша

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, аризона, коронавирус covid-19