https://ria.ru/20210914/apple-1749965125.html
Apple исправила проблему, которая позволяла взламывать iPhone
Apple исправила проблему, которая позволяла взламывать iPhone - РИА Новости, 14.09.2021
Apple исправила проблему, которая позволяла взламывать iPhone
Компания Apple объявила о выходе минорного обновления iOS 14.8. Главное изменение этой версии — исправление серьезных уязвимостей безопасности. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:04
2021-09-14T11:04
2021-09-14T11:04
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Компания Apple объявила о выходе минорного обновления iOS 14.8. Главное изменение этой версии — исправление серьезных уязвимостей безопасности.Обновление закрывает уязвимость, с помощью которой шпионская программа Pegasus взламывала iPhone. Вредоносное программное обеспечение распространялось через мессенджер iMessage и даже не требовало для внедрения в систему никаких действий от пользователя.Программа Pegasus была разработана израильской компанией NSO Group и использовалась для слежки за пользователями продукции Apple, которая считалась гораздо лучше защищенной, чем устройства на ОС Android.В Купертино рекомендуют установить обновление как можно скорее. Оно доступно для всех моделей iPhone (от iPhone 6s и новее). Исправление "прилетит" для iPad (Air 2 и новее), iPod touch, а также появится в macOS и watchOS.
https://ria.ru/20210721/pegasus-1742273056.html
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