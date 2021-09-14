https://ria.ru/20210914/altsgeymer-1750056437.html

Ученые рассказали, как избежать болезни Альцгеймера

Ученые рассказали, как избежать болезни Альцгеймера - РИА Новости, 14.09.2021

Ученые рассказали, как избежать болезни Альцгеймера

Австралийские ученые впервые продемонстрировали влияние амилоидного белка, вырабатываемого печенью, на нейродегенерацию и развитие болезни Альцгеймера у мышей... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T21:00

2021-09-14T21:00

2021-09-14T21:00

наука

австралия

здоровье

биология

болезнь альцгеймера

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Австралийские ученые впервые продемонстрировали влияние амилоидного белка, вырабатываемого печенью, на нейродегенерацию и развитие болезни Альцгеймера у мышей. Ранее считалось, что ключевую роль играют амилоиды, образующиеся непосредственно в мозге. Таким образом, меняя структуру питания, можно снизить уровень образования этого белка, считают авторы. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS Biology.Известно, что главная причина болезни Альцгеймера — накопление амилоидных бляшек в тканях мозга. Поэтому ранее изучение болезни обычно сосредоточено на оценке продукции бета-амилоида головным мозгом. При этом ученые не раз отмечали, что уровни бета-амилоида в крови в целом коррелируют с церебральной амилоидной нагрузкой и когнитивным снижением. Но проверить, насколько влияют на развитие болезни амилоидные белки, вырабатываемые в периферических органах, в частности в печени, до сих пор не было возможности, поскольку отличить белок, производимый разными источниками, было невозможно.Однако австралийские биологи придумали, как это сделать. Они вывели модельных мышей, у которых человеческий бета-амилоид продуцируется только в клетках печени. Затем он переносится в крови липопротеинами, богатыми триглицеридами, и попадает в мозг.Исследователи обнаружили, что у таких мышей точно так же развиваются нейродегенерация и атрофия мозга, сопровождающиеся воспалением и дисфункцией церебральных капилляров, которые обычно наблюдаются при болезни Альцгеймера. Больные животные плохо справлялись с тестами на обучение, которые зависят от функции гиппокампа — области мозга, которая необходима для формирования новых воспоминаний."Хотя ранее было известно, что отличительная черта людей с болезнью Альцгеймера — прогрессирующее накопление в мозге отложений токсичного белка, называемого бета-амилоида, исследователи не знали, откуда произошел этот амилоид и почему он откладывается в мозге, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования доктора Джона Мамо (John Mamo), профессора Университета Кёртина и директора Исследовательского института инноваций в области здравоохранения (CHIRI). — Наши исследования показывают, что эти токсичные белки попадают в мозг с липопротеинами — частицами, несущими жир в крови".По мнению авторов, их открытие, указывающее на важную роль белка, вырабатываемого печенью, в возникновении и прогрессировании болезни Альцгеймера и открывает путь для разработки новых методов лечения этой самой распространенной формы деменции."Хотя необходимы дальнейшие исследования, это открытие показывает, что обилие токсичных белковых отложений в крови потенциально может быть устранено с помощью низкожировой диеты и некоторых лекарств, которые, воздействуя на амилоид липопротеинов, снижают риск развития или замедляют прогрессирование болезни Альцгеймера", — говорит Мамо.

https://ria.ru/20210914/zhizn-1750038007.html

https://ria.ru/20210729/mozg-1743421585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, здоровье, биология, болезнь альцгеймера