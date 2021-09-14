https://ria.ru/20210914/agrarii-1750006029.html
Аграрии Московской области получили 3,3 млрд рублей господдержки с января
Аграрии Московской области получили 3,3 млрд рублей господдержки с января - РИА Новости, 14.09.2021
Аграрии Московской области получили 3,3 млрд рублей господдержки с января
Аграрии Московской области получили 3,3 миллиарда рублей государственной поддержки с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:45
2021-09-14T13:45
2021-09-14T13:45
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Аграрии Московской области получили 3,3 миллиарда рублей государственной поддержки с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона."На сегодняшний день сельскохозяйственные производители и организации агропромышленного комплекса Подмосковья получили более 3,3 миллиарда рублей господдержки. В том числе из федерального бюджета получателям перечислено порядка 945 миллионов рублей и областного – более 2,3 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба слова Воскресенского.По данным ведомства, субсидии в Подмосковье предоставляются на проведение посевных и уборочных полевых работ, на стимулирование производства молока, производство зерновых культур, овощей открытого грунта, продукции плодово-ягодных насаждений, развитие малых форм хозяйствования, поддержку племенного животноводства и другое.
https://realty.ria.ru/20210913/prazdnik-1749849744.html
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экономика, московская область (подмосковье)