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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210914/agrarii-1750006029.html
Аграрии Московской области получили 3,3 млрд рублей господдержки с января
Аграрии Московской области получили 3,3 млрд рублей господдержки с января - РИА Новости, 14.09.2021
Аграрии Московской области получили 3,3 млрд рублей господдержки с января
Аграрии Московской области получили 3,3 миллиарда рублей государственной поддержки с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:45
2021-09-14T13:45
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Аграрии Московской области получили 3,3 миллиарда рублей государственной поддержки с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона."На сегодняшний день сельскохозяйственные производители и организации агропромышленного комплекса Подмосковья получили более 3,3 миллиарда рублей господдержки. В том числе из федерального бюджета получателям перечислено порядка 945 миллионов рублей и областного – более 2,3 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба слова Воскресенского.По данным ведомства, субсидии в Подмосковье предоставляются на проведение посевных и уборочных полевых работ, на стимулирование производства молока, производство зерновых культур, овощей открытого грунта, продукции плодово-ягодных насаждений, развитие малых форм хозяйствования, поддержку племенного животноводства и другое.
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экономика, московская область (подмосковье)
13:45 14.09.2021
 

Аграрии Московской области получили 3,3 млрд рублей господдержки с января

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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Аграрии Московской области получили 3,3 миллиарда рублей государственной поддержки с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
"Сельскохозяйственным производителям Московской области с начала года доведены субсидии в размере 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский", - отметила пресс-служба.
"На сегодняшний день сельскохозяйственные производители и организации агропромышленного комплекса Подмосковья получили более 3,3 миллиарда рублей господдержки. В том числе из федерального бюджета получателям перечислено порядка 945 миллионов рублей и областного – более 2,3 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба слова Воскресенского.
По данным ведомства, субсидии в Подмосковье предоставляются на проведение посевных и уборочных полевых работ, на стимулирование производства молока, производство зерновых культур, овощей открытого грунта, продукции плодово-ягодных насаждений, развитие малых форм хозяйствования, поддержку племенного животноводства и другое.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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