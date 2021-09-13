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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/zyuganov-1749866952.html
Зюганов создал резервный Telegram-канал из-за атак на его аккаунты
Зюганов создал резервный Telegram-канал из-за атак на его аккаунты - РИА Новости, 13.09.2021
Зюганов создал резервный Telegram-канал из-за атак на его аккаунты
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что перед выборами в Госдуму участились атаки на его аккаунты в социальных сетях, в связи с чем он создает резервный... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:53
2021-09-13T14:59
выборы в государственную думу
политика
технологии
геннадий зюганов
госдума рф
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что перед выборами в Госдуму участились атаки на его аккаунты в социальных сетях, в связи с чем он создает резервный Telegram-канал."Выборы все ближе, а вместе с ними становятся все более интенсивными и атаки на мои аккаунты в соцсетях и микроблогах. Прежде всего, это относится к Telegram. Чтобы не допустить "потери связи", я создаю резервный telegram-канал. В случае форс-мажора мы продолжим общение там", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, технологии, геннадий зюганов, госдума рф
14:53 13.09.2021 (обновлено: 14:59 13.09.2021)
 
Зюганов создал резервный Telegram-канал из-за атак на его аккаунты

Лидер КПРФ Зюганов создал резервный Telegram-канал из-за атак на его аккаунты

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на ХVIII съезде КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на ХVIII съезде КПРФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что перед выборами в Госдуму участились атаки на его аккаунты в социальных сетях, в связи с чем он создает резервный Telegram-канал.
"Выборы все ближе, а вместе с ними становятся все более интенсивными и атаки на мои аккаунты в соцсетях и микроблогах. Прежде всего, это относится к Telegram. Чтобы не допустить "потери связи", я создаю резервный telegram-канал. В случае форс-мажора мы продолжим общение там", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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