https://ria.ru/20210913/zyuganov-1749866952.html

Зюганов создал резервный Telegram-канал из-за атак на его аккаунты

Зюганов создал резервный Telegram-канал из-за атак на его аккаунты - РИА Новости, 13.09.2021

Зюганов создал резервный Telegram-канал из-за атак на его аккаунты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что перед выборами в Госдуму участились атаки на его аккаунты в социальных сетях, в связи с чем он создает резервный... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:53

2021-09-13T14:53

2021-09-13T14:59

выборы в государственную думу

политика

технологии

геннадий зюганов

госдума рф

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что перед выборами в Госдуму участились атаки на его аккаунты в социальных сетях, в связи с чем он создает резервный Telegram-канал."Выборы все ближе, а вместе с ними становятся все более интенсивными и атаки на мои аккаунты в соцсетях и микроблогах. Прежде всего, это относится к Telegram. Чтобы не допустить "потери связи", я создаю резервный telegram-канал. В случае форс-мажора мы продолжим общение там", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748915713.html

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2021

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политика, технологии, геннадий зюганов, госдума рф