https://ria.ru/20210913/znak-1749828116.html

Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде"

Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде" - РИА Новости, 13.09.2021

Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде"

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:38

2021-09-13T11:38

2021-09-13T11:53

россия

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049289_0:113:3154:1888_1920x0_80_0_0_5acdfe96646505fe6a29f2295e565a86.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде", сообщается на сайте Кремля."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить почетный знак РФ "За успехи в труде", - говорится в документе.Согласно положению о почетном знаке РФ "За успехи в труде", награждение им является формой поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством за пять лет. Отмечается, что повторное награждение почетным знаком "За успехи в труде" не производится.Почетный знак РФ "За успехи в труде" изготавливается из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Он имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся внизу концы ветвей по центру перевязаны лентой серебристого цвета. По центру венка на фоне цветов российского флага наложено изображение герба РФ. Над гербом – лента золотистого цвета с надписью: "За успехи в труде", а в нижней части венка, под гербом, – лента золотистого цвета с надписью: "От президента Российской Федерации". На оборотной стороне почетного знака указывается его порядковый номер и размеры без футляра: высота – 275 миллиметров, ширина – 250 миллиметров.

https://ria.ru/20210727/prazdnik-1743162707.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, владимир путин