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Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде"
Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде" - РИА Новости, 13.09.2021
Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде"
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:38
2021-09-13T11:53
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде", сообщается на сайте Кремля."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить почетный знак РФ "За успехи в труде", - говорится в документе.Согласно положению о почетном знаке РФ "За успехи в труде", награждение им является формой поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством за пять лет. Отмечается, что повторное награждение почетным знаком "За успехи в труде" не производится.Почетный знак РФ "За успехи в труде" изготавливается из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Он имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся внизу концы ветвей по центру перевязаны лентой серебристого цвета. По центру венка на фоне цветов российского флага наложено изображение герба РФ. Над гербом – лента золотистого цвета с надписью: "За успехи в труде", а в нижней части венка, под гербом, – лента золотистого цвета с надписью: "От президента Российской Федерации". На оборотной стороне почетного знака указывается его порядковый номер и размеры без футляра: высота – 275 миллиметров, ширина – 250 миллиметров.
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россия, общество, владимир путин
11:38 13.09.2021 (обновлено: 11:53 13.09.2021)
 
Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде"

Президент Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде", сообщается на сайте Кремля.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить почетный знак РФ "За успехи в труде", - говорится в документе.
Согласно положению о почетном знаке РФ "За успехи в труде", награждение им является формой поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством за пять лет. Отмечается, что повторное награждение почетным знаком "За успехи в труде" не производится.
Почетный знак РФ "За успехи в труде" изготавливается из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Он имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся внизу концы ветвей по центру перевязаны лентой серебристого цвета. По центру венка на фоне цветов российского флага наложено изображение герба РФ. Над гербом – лента золотистого цвета с надписью: "За успехи в труде", а в нижней части венка, под гербом, – лента золотистого цвета с надписью: "От президента Российской Федерации". На оборотной стороне почетного знака указывается его порядковый номер и размеры без футляра: высота – 275 миллиметров, ширина – 250 миллиметров.
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