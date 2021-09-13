https://ria.ru/20210913/zhivotnye-1750580071.html

Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания

Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания - РИА Новости, 17.09.2021

Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания

Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания в ТиНАО в Москве после восстановления в центре реабилитации диких животных, сообщил журналистам в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-13T18:26

2021-09-13T18:26

2021-09-17T17:29

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москва

тинао

дикие животные

сергей бурмистров

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания в ТиНАО в Москве после восстановления в центре реабилитации диких животных, сообщил журналистам в понедельник начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров."У нас это одно из очередных мероприятий по возвращению птиц в дикую природу, сегодня еще был уж. Все эти животные попали к нам по горячей линии мэрии Москвы. Соответственно граждане где-то их подобрали, спасли, обратились к нам, мы их приняли в центр реабилитации, они прошли определенный курс подготовки к возращению в природу, подросли, оперились, научились летать. И сегодня мы их вернули в природу - в природный заказник "Поляница", - сказал Бурмистров.По его словам, в дикую природу вернулись один уж и 22 птицы - четыре совы, шесть пустельг, шесть крякв, два огаря, сокол-чеглок, ястреб-перепелятник, чайка и ворон. Птицы находились на реабилитации от полутора месяцев до одной недели.

https://realty.ria.ru/20210909/korty-1749291205.html

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тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, тинао, дикие животные, сергей бурмистров