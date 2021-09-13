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Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания
Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания - РИА Новости, 17.09.2021
Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания
Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания в ТиНАО в Москве после восстановления в центре реабилитации диких животных, сообщил журналистам в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-13T18:26
2021-09-17T17:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
тинао
дикие животные
сергей бурмистров
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания в ТиНАО в Москве после восстановления в центре реабилитации диких животных, сообщил журналистам в понедельник начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров."У нас это одно из очередных мероприятий по возвращению птиц в дикую природу, сегодня еще был уж. Все эти животные попали к нам по горячей линии мэрии Москвы. Соответственно граждане где-то их подобрали, спасли, обратились к нам, мы их приняли в центр реабилитации, они прошли определенный курс подготовки к возращению в природу, подросли, оперились, научились летать. И сегодня мы их вернули в природу - в природный заказник "Поляница", - сказал Бурмистров.По его словам, в дикую природу вернулись один уж и 22 птицы - четыре совы, шесть пустельг, шесть крякв, два огаря, сокол-чеглок, ястреб-перепелятник, чайка и ворон. Птицы находились на реабилитации от полутора месяцев до одной недели.
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москва, тинао, дикие животные, сергей бурмистров
18:26 13.09.2021 (обновлено: 17:29 17.09.2021)
 

Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУж - представитель фауны Государственного природного комплексного заказника "Березовые острова"
Уж - представитель фауны Государственного природного комплексного заказника Березовые острова - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 20 птиц и уж вернулись в естественную среду обитания в ТиНАО в Москве после восстановления в центре реабилитации диких животных, сообщил журналистам в понедельник начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
"У нас это одно из очередных мероприятий по возвращению птиц в дикую природу, сегодня еще был уж. Все эти животные попали к нам по горячей линии мэрии Москвы. Соответственно граждане где-то их подобрали, спасли, обратились к нам, мы их приняли в центр реабилитации, они прошли определенный курс подготовки к возращению в природу, подросли, оперились, научились летать. И сегодня мы их вернули в природу - в природный заказник "Поляница", - сказал Бурмистров.
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По его словам, в дикую природу вернулись один уж и 22 птицы - четыре совы, шесть пустельг, шесть крякв, два огаря, сокол-чеглок, ястреб-перепелятник, чайка и ворон. Птицы находились на реабилитации от полутора месяцев до одной недели.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТиНАОДикие животныеСергей Бурмистров
 
 
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