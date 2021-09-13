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https://ria.ru/20210913/zhirinovskiy-1749838998.html
Жириновский приехал на предвыборный слет ЛДПР на тройке
Жириновский приехал на предвыборный слет ЛДПР на тройке - РИА Новости, 13.09.2021
Жириновский приехал на предвыборный слет ЛДПР на тройке
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал на предвыборный слет партии на тройке с кучером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:29
2021-09-13T13:08
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
втб
госдума рф
коммунисты россии
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал на предвыборный слет партии на тройке с кучером, передает корреспондент РИА Новости.В какой-то момент колесница остановилась. Политик объяснил это тем, что лошади испугались многочисленных делегатов.Мероприятие, где члены партии обсуждают предстоящие выборы в Госдуму, проходит на "ВТБ-Арене". В этом году голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Жириновский прибыл на предвыборный слет ЛДПР на тройке
У ЛДПР предвыборный слет. Жириновский прибыл на тройке.
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политика, владимир жириновский, втб, госдума рф, коммунисты россии
12:29 13.09.2021 (обновлено: 13:08 13.09.2021)
 
Жириновский приехал на предвыборный слет ЛДПР на тройке

Лидер ЛДПР Жириновский приехал на предвыборный слет партии на тройке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал на предвыборный слет партии на тройке с кучером, передает корреспондент РИА Новости.
В какой-то момент колесница остановилась. Политик объяснил это тем, что лошади испугались многочисленных делегатов.
Мероприятие, где члены партии обсуждают предстоящие выборы в Госдуму, проходит на "ВТБ-Арене".
В этом году голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 19:20
ЛДПР: заявивший о божественности власти депутат не состоит в партии
Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ЖириновскийВТБГосдума РФКоммунисты России
 
 
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