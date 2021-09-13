https://ria.ru/20210913/zhirinovskiy-1749838998.html
Жириновский приехал на предвыборный слет ЛДПР на тройке
Жириновский приехал на предвыборный слет ЛДПР на тройке - РИА Новости, 13.09.2021
Жириновский приехал на предвыборный слет ЛДПР на тройке
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал на предвыборный слет партии на тройке с кучером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:29
2021-09-13T12:29
2021-09-13T13:08
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
втб
госдума рф
коммунисты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749843342_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_4299934a6fc9d8120400a82104c0a2f8.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал на предвыборный слет партии на тройке с кучером, передает корреспондент РИА Новости.В какой-то момент колесница остановилась. Политик объяснил это тем, что лошади испугались многочисленных делегатов.Мероприятие, где члены партии обсуждают предстоящие выборы в Госдуму, проходит на "ВТБ-Арене". В этом году голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210811/ldpr-1745389064.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749843342_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_62c3274577106e480eb81176cae7548a.jpg
Жириновский прибыл на предвыборный слет ЛДПР на тройке
У ЛДПР предвыборный слет. Жириновский прибыл на тройке.
2021-09-13T12:29
true
PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир жириновский, втб, госдума рф, коммунисты россии
12:29 13.09.2021 (обновлено: 13:08 13.09.2021)
Жириновский приехал на предвыборный слет ЛДПР на тройке
Лидер ЛДПР Жириновский приехал на предвыборный слет партии на тройке
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
приехал на предвыборный слет партии на тройке с кучером, передает корреспондент РИА Новости.
В какой-то момент колесница остановилась. Политик объяснил это тем, что лошади испугались многочисленных делегатов.
Мероприятие, где члены партии обсуждают предстоящие выборы в Госдуму
, проходит на "ВТБ-Арене".
В этом году голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.