https://ria.ru/20210913/zhirinovskiy-1749838998.html

Жириновский приехал на предвыборный слет ЛДПР на тройке

Жириновский приехал на предвыборный слет ЛДПР на тройке - РИА Новости, 13.09.2021

Жириновский приехал на предвыборный слет ЛДПР на тройке

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал на предвыборный слет партии на тройке с кучером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:29

2021-09-13T12:29

2021-09-13T13:08

выборы в государственную думу

политика

владимир жириновский

втб

госдума рф

коммунисты россии

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал на предвыборный слет партии на тройке с кучером, передает корреспондент РИА Новости.В какой-то момент колесница остановилась. Политик объяснил это тем, что лошади испугались многочисленных делегатов.Мероприятие, где члены партии обсуждают предстоящие выборы в Госдуму, проходит на "ВТБ-Арене". В этом году голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210811/ldpr-1745389064.html

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Жириновский прибыл на предвыборный слет ЛДПР на тройке У ЛДПР предвыборный слет. Жириновский прибыл на тройке. 2021-09-13T12:29 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир жириновский, втб, госдума рф, коммунисты россии