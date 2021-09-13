https://ria.ru/20210913/zemletryasenie-1749802886.html
В Аргентине произошло сильное землетрясение
В Аргентине произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 13.09.2021
В Аргентине произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T08:32
2021-09-13T08:32
2021-09-13T09:11
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 5.18 по времени UTC (8.18 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к северо-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес, очаг залегал на глубине 177 километров.По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения в Аргентине составила 6,2.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html
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в мире, аргентина
08:32 13.09.2021 (обновлено: 09:11 13.09.2021)
В Аргентине произошло сильное землетрясение
По разным источникам, магнитуда землетрясения в Аргентине составила от 5,8 до 6,2