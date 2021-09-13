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Япония заявила протест России из-за "нарушения воздушного пространства"
Япония заявила протест России из-за "нарушения воздушного пространства" - РИА Новости, 13.09.2021
Япония заявила протест России из-за "нарушения воздушного пространства"
Токио объявил протест Москве из-за "нарушения воздушного пространства", сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T07:50
2021-09-13T07:50
2021-09-13T10:24
в мире
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япония
ан-26
министерство обороны японии
россия
кацунобу като
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ТОКИО, 13 сен — РИА Новости. Токио объявил протест Москве из-за "нарушения воздушного пространства", сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.В воскресенье японские военные заявили, что российский Ан-26 дважды пересек границу в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо.Российская сторона пока никак не комментировала ситуацию.Агентство Киодо передавало, что лайнер был пассажирским.
https://ria.ru/20210911/samolet-1749665197.html
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в мире, токио, япония, ан-26, министерство обороны японии, россия, кацунобу като
07:50 13.09.2021 (обновлено: 10:24 13.09.2021)
Япония заявила протест России из-за "нарушения воздушного пространства"
Япония потребовала от России не допустить повторных нарушений воздушного пространства