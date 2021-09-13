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Япония заявила протест России из-за "нарушения воздушного пространства"
Япония заявила протест России из-за "нарушения воздушного пространства" - РИА Новости, 13.09.2021
Япония заявила протест России из-за "нарушения воздушного пространства"
Токио объявил протест Москве из-за "нарушения воздушного пространства", сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T07:50
2021-09-13T10:24
в мире
токио
япония
ан-26
министерство обороны японии
россия
кацунобу като
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ТОКИО, 13 сен — РИА Новости. Токио объявил протест Москве из-за "нарушения воздушного пространства", сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.В воскресенье японские военные заявили, что российский Ан-26 дважды пересек границу в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо.Российская сторона пока никак не комментировала ситуацию.Агентство Киодо передавало, что лайнер был пассажирским.
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в мире, токио, япония, ан-26, министерство обороны японии, россия, кацунобу като
07:50 13.09.2021 (обновлено: 10:24 13.09.2021)
 
Япония заявила протест России из-за "нарушения воздушного пространства"

Япония потребовала от России не допустить повторных нарушений воздушного пространства

© РИА Новости / Павел ЛисицынСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТОКИО, 13 сен — РИА Новости. Токио объявил протест Москве из-за "нарушения воздушного пространства", сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.
В воскресенье японские военные заявили, что российский Ан-26 дважды пересек границу в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо.

"В связи с этим Министерство обороны подняло по тревоге истребители Военно-воздушных сил самообороны, а Министерство иностранных дел <…> потребовало принять меры, чтобы подобное не повторилось", — сказал Като на пресс-конференции.

Российская сторона пока никак не комментировала ситуацию.
Агентство Киодо передавало, что лайнер был пассажирским.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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В миреТокиоЯпонияАн-26Министерство обороны ЯпонииРоссияКацунобу Като
 
 
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