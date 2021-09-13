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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/vybory-1749790871.html
Завершается подача заявлений на голосование через "Мобильный избиратель"
Завершается подача заявлений на голосование через "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 13.09.2021
Завершается подача заявлений на голосование через "Мобильный избиратель"
Подача заявлений на голосование по месту нахождения с помощью "Мобильного избирателя" на выборах в сентябре завершается 13 сентября, следует из календарного... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T00:28
2021-09-13T00:28
выборы в государственную думу
политика
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единая россия
госдума рф
яблоко
цик рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подача заявлений на голосование по месту нахождения с помощью "Мобильного избирателя" на выборах в сентябре завершается 13 сентября, следует из календарного плана ЦИК России.Как следует из документа, избиратели могут в период с 2 августа по 13 сентября могут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Также заявление о желании воспользоваться технологией "Мобильный избиратель" можно подать через портал "Госуслуги" до 24.00 по московскому времени 13 сентября.С 8 по 13 сентября можно подать такое заявление можно лично в участковую избирательную комиссию.Как сообщал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, уже подано около двух миллионов заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Большинство из них - через "Госуслуги".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, москва, единая россия, госдума рф, яблоко, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев, коммунисты россии, россия
00:28 13.09.2021
 
Завершается подача заявлений на голосование через "Мобильный избиратель"

ЦИК: завершается подача заявлений на голосование на выборах через "Мобильный избиратель"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДемонстрация процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Демонстрация процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подача заявлений на голосование по месту нахождения с помощью "Мобильного избирателя" на выборах в сентябре завершается 13 сентября, следует из календарного плана ЦИК России.
Как следует из документа, избиратели могут в период с 2 августа по 13 сентября могут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Также заявление о желании воспользоваться технологией "Мобильный избиратель" можно подать через портал "Госуслуги" до 24.00 по московскому времени 13 сентября.
С 8 по 13 сентября можно подать такое заявление можно лично в участковую избирательную комиссию.
Как сообщал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, уже подано около двух миллионов заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Большинство из них - через "Госуслуги".
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 08:00
"Издевательство над людьми". Чем так возмутила предвыборная кампания
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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