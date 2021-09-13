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В МИД назвали кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки
В МИД назвали кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки - РИА Новости, 13.09.2021
В МИД назвали кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки
Кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки - одновременное возвращение США и Ирана к их обязательствам, Россия будет этому помогать, заявила... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:00
2021-09-13T13:00
в мире
тегеран (город)
франция
магатэ
совет безопасности оон
дональд трамп
мария захарова
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки - одновременное возвращение США и Ирана к их обязательствам, Россия будет этому помогать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с договоренностями между МАГАТЭ и Ираном о продолжении взаимодействия."Кратчайший путь к реанимированию ядерной сделки лежит через встречное синхронизированное возвращение Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам, предусмотренным СВПД и резолюцией СБ ООН 2231, без довесков и изъятий. Россия намерена этому всячески способствовать", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Москва призывает всех партнёров по иранской ядерной сделке, включая Иран и США, как можно скорее вернуться за стол переговоров, заявила Захарова."Призываем всех наших партнёров по СВПД, включая Иран, а также представителей США как можно скорее вернуться за стол переговоров и договориться на основе тех пониманий и элементов, которые удалось сформулировать в период с апреля по июнь", - отметили в МИД РФ.Гендиректор МАГАТЭ в субботу направился с визитом в Тегеран, где в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Согласно совместному заявлению, на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения "соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе". Кроме того, Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210912/sdelka-1749762485.html
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в мире, тегеран (город), франция, магатэ, совет безопасности оон, дональд трамп, мария захарова, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
13:00 13.09.2021
 
В МИД назвали кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки

Захарова: кратчайший путь к восстановлению СВПД — возвращение США и Ирана к обязательствам

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки - одновременное возвращение США и Ирана к их обязательствам, Россия будет этому помогать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с договоренностями между МАГАТЭ и Ираном о продолжении взаимодействия.
"Кратчайший путь к реанимированию ядерной сделки лежит через встречное синхронизированное возвращение Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам, предусмотренным СВПД и резолюцией СБ ООН 2231, без довесков и изъятий. Россия намерена этому всячески способствовать", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 18:08
Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке
Москва призывает всех партнёров по иранской ядерной сделке, включая Иран и США, как можно скорее вернуться за стол переговоров, заявила Захарова.
"Призываем всех наших партнёров по СВПД, включая Иран, а также представителей США как можно скорее вернуться за стол переговоров и договориться на основе тех пониманий и элементов, которые удалось сформулировать в период с апреля по июнь", - отметили в МИД РФ.
Гендиректор МАГАТЭ в субботу направился с визитом в Тегеран, где в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Согласно совместному заявлению, на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения "соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе". Кроме того, Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 17:50
Путин призвал новое правительство Ирана к выполнению ядерной сделки
 
В миреТегеран (город)ФранцияМАГАТЭСовет Безопасности ООНДональд ТрампМария ЗахароваСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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