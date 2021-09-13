https://ria.ru/20210913/vosstanovlenie-1749845682.html

В МИД назвали кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки

В МИД назвали кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки - РИА Новости, 13.09.2021

В МИД назвали кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки

Кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки - одновременное возвращение США и Ирана к их обязательствам, Россия будет этому помогать, заявила... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:00

2021-09-13T13:00

2021-09-13T13:00

в мире

тегеран (город)

франция

магатэ

совет безопасности оон

дональд трамп

мария захарова

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки - одновременное возвращение США и Ирана к их обязательствам, Россия будет этому помогать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с договоренностями между МАГАТЭ и Ираном о продолжении взаимодействия."Кратчайший путь к реанимированию ядерной сделки лежит через встречное синхронизированное возвращение Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам, предусмотренным СВПД и резолюцией СБ ООН 2231, без довесков и изъятий. Россия намерена этому всячески способствовать", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Москва призывает всех партнёров по иранской ядерной сделке, включая Иран и США, как можно скорее вернуться за стол переговоров, заявила Захарова."Призываем всех наших партнёров по СВПД, включая Иран, а также представителей США как можно скорее вернуться за стол переговоров и договориться на основе тех пониманий и элементов, которые удалось сформулировать в период с апреля по июнь", - отметили в МИД РФ.Гендиректор МАГАТЭ в субботу направился с визитом в Тегеран, где в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Согласно совместному заявлению, на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения "соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе". Кроме того, Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210912/sdelka-1749762485.html

https://ria.ru/20210820/svpd-1746592772.html

тегеран (город)

франция

россия

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в мире, тегеран (город), франция, магатэ, совет безопасности оон, дональд трамп, мария захарова, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия