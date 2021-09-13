Посол Украины в США назвала визит Зеленского успешным
Посол Украины в США Маркарова: визит Зеленского в Вашингтон был успешным и результативным
© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
© Адміністрація Президента України
КИЕВ, 13 сен. Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон был успешным, с каждой встречи был результат.
Ранее Зеленский посетил США с официальным визитом, 1 сентября он встретился с президентом Джо Байденом. После этого было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи. Зеленский заявил после переговоров Байденом, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова".
"Визит действительно был успешным. С каждой встречи был результат. Даже встреча двух президентов была вдвое длиннее, чем планировалось. Те, кто занимается международной политикой, понимают, насколько это важно", - заявила Маркарова в интервью интернет-изданию "Экономическая правда", опубликованном в понедельник.
Вместе с тем Маркарова рассказала, что одним из показателей успешности визита Зеленского в Вашингтон стал пакет военной помощи, включающий поставки Javelin. "Javelin никогда много не бывает", - сказала Маркарова, комментируя успехи Зеленского в Вашингтоне.
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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки Javelin.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.