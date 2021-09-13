https://ria.ru/20210913/vizit-1749820539.html

Посол Украины в США назвала визит Зеленского успешным

Посол Украины в США назвала визит Зеленского успешным - РИА Новости, 13.09.2021

Посол Украины в США назвала визит Зеленского успешным

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон был успешным, с каждой встречи был результат. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:03

2021-09-13T11:03

2021-09-13T11:03

в мире

украина

киев

сша

вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

javelin (птрк)

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КИЕВ, 13 сен. Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон был успешным, с каждой встречи был результат.Ранее Зеленский посетил США с официальным визитом, 1 сентября он встретился с президентом Джо Байденом. После этого было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи. Зеленский заявил после переговоров Байденом, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова"."Визит действительно был успешным. С каждой встречи был результат. Даже встреча двух президентов была вдвое длиннее, чем планировалось. Те, кто занимается международной политикой, понимают, насколько это важно", - заявила Маркарова в интервью интернет-изданию "Экономическая правда", опубликованном в понедельник.Вместе с тем Маркарова рассказала, что одним из показателей успешности визита Зеленского в Вашингтон стал пакет военной помощи, включающий поставки Javelin. "Javelin никогда много не бывает", - сказала Маркарова, комментируя успехи Зеленского в Вашингтоне.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки Javelin.Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.

https://ria.ru/20210813/vizit-1745591730.html

https://ria.ru/20210907/ukazanie-1748951386.html

украина

киев

сша

вашингтон (город)

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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, javelin (птрк), оксана маркарова