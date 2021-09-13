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Азаров дал старт строительству ветроэлектростанций в Самарской области
Азаров дал старт строительству ветроэлектростанций в Самарской области - РИА Новости, 13.09.2021
Азаров дал старт строительству ветроэлектростанций в Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник дал старт строительству в регионе комплекса ветроэлектростанций, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:42
2021-09-13T17:42
экономика
общество
красноармейский район
самарская область
самара
дмитрий азаров
россия
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САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник дал старт строительству в регионе комплекса ветроэлектростанций, сообщила пресс-служба правительства региона."Сегодня, 13 сентября, губернатор Дмитрий Азаров совместно с генеральным директором УК "Ветроэнергетика" Александром Чуваевым дал старт строительству комплекса ветроэлектростанций в Красноармейском районе Самарской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, инвестиционный проект по строительству в Самарской области ветроэлектростанций реализует Фонд развития ветроэнергетики, учрежденный совместно ПАО "Фортум" и АО "Роснано". На территории Красноармейского района рядом с сельскими поселениями Криволучье-Ивановка и Гражданский в 70 километрах от Самары будет построено три электростанции – всего 52 ветроэнергетические установки. Высота каждой установки составит 150 метров с учетом лопастей. Все оборудование спроектировано с учетом климатических условий региона. Суммарная мощность комплекса составит 236,6 мегаватт. Вырабатываемая электроэнергия будет передаваться в объединенную систему магистральных электрических сетей. Планируется, что ветроэлектростанции начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок с 1 декабря 2022 года.Чуваев отметил, что перед стартом строительства в сжатые сроки была проведена большая подготовительная работа. "Мы получили исчерпывающую поддержку от правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Если регион поддерживает инвестора, то инвестор выполняет все свои обязательства. Самарская область – яркий пример того, как регион успешно привлекает инвесторов – как российских, так и иностранных. Уверен, мы будем дальше вместе двигаться вперед", - приводит слова Чуваева пресс-служба.
https://ria.ru/20210912/samara-1749757069.html
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экономика, общество, красноармейский район, самарская область, самара, дмитрий азаров, россия
17:42 13.09.2021
 
Азаров дал старт строительству ветроэлектростанций в Самарской области

Глава Самарской области Азаров дал старт строительству комплекса ветроэлектростанций

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник дал старт строительству в регионе комплекса ветроэлектростанций, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 13 сентября, губернатор Дмитрий Азаров совместно с генеральным директором УК "Ветроэнергетика" Александром Чуваевым дал старт строительству комплекса ветроэлектростанций в Красноармейском районе Самарской области", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, инвестиционный проект по строительству в Самарской области ветроэлектростанций реализует Фонд развития ветроэнергетики, учрежденный совместно ПАО "Фортум" и АО "Роснано". На территории Красноармейского района рядом с сельскими поселениями Криволучье-Ивановка и Гражданский в 70 километрах от Самары будет построено три электростанции – всего 52 ветроэнергетические установки. Высота каждой установки составит 150 метров с учетом лопастей. Все оборудование спроектировано с учетом климатических условий региона. Суммарная мощность комплекса составит 236,6 мегаватт. Вырабатываемая электроэнергия будет передаваться в объединенную систему магистральных электрических сетей. Планируется, что ветроэлектростанции начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок с 1 декабря 2022 года.
"Это очень масштабный, высокотехнологичный и инновационный проект, направленный в будущее. Знаковый для нашего региона на десятилетия вперед. Он имеет экономическое и энергетическое значение для Самарской области, где мы каждый год создаем новые рабочие места, внедряя новые высокотехнологичные производства. И этот проект направлен не в завтрашний, а в послезавтрашний день. А реализуем мы его уже сегодня. Проект запущен в кратчайшие сроки, мы вышли к старту строительства по намеченному графику", - цитирует Азарова пресс-служба.
Чуваев отметил, что перед стартом строительства в сжатые сроки была проведена большая подготовительная работа. "Мы получили исчерпывающую поддержку от правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Если регион поддерживает инвестора, то инвестор выполняет все свои обязательства. Самарская область – яркий пример того, как регион успешно привлекает инвесторов – как российских, так и иностранных. Уверен, мы будем дальше вместе двигаться вперед", - приводит слова Чуваева пресс-служба.
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ЭкономикаОбществоКрасноармейский районСамарская областьСамараДмитрий АзаровРоссия
 
 
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