Азаров дал старт строительству ветроэлектростанций в Самарской области
Глава Самарской области Азаров дал старт строительству комплекса ветроэлектростанций
САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник дал старт строительству в регионе комплекса ветроэлектростанций, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 13 сентября, губернатор Дмитрий Азаров совместно с генеральным директором УК "Ветроэнергетика" Александром Чуваевым дал старт строительству комплекса ветроэлектростанций в Красноармейском районе Самарской области", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, инвестиционный проект по строительству в Самарской области ветроэлектростанций реализует Фонд развития ветроэнергетики, учрежденный совместно ПАО "Фортум" и АО "Роснано". На территории Красноармейского района рядом с сельскими поселениями Криволучье-Ивановка и Гражданский в 70 километрах от Самары будет построено три электростанции – всего 52 ветроэнергетические установки. Высота каждой установки составит 150 метров с учетом лопастей. Все оборудование спроектировано с учетом климатических условий региона. Суммарная мощность комплекса составит 236,6 мегаватт. Вырабатываемая электроэнергия будет передаваться в объединенную систему магистральных электрических сетей. Планируется, что ветроэлектростанции начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок с 1 декабря 2022 года.
"Это очень масштабный, высокотехнологичный и инновационный проект, направленный в будущее. Знаковый для нашего региона на десятилетия вперед. Он имеет экономическое и энергетическое значение для Самарской области, где мы каждый год создаем новые рабочие места, внедряя новые высокотехнологичные производства. И этот проект направлен не в завтрашний, а в послезавтрашний день. А реализуем мы его уже сегодня. Проект запущен в кратчайшие сроки, мы вышли к старту строительства по намеченному графику", - цитирует Азарова пресс-служба.
Чуваев отметил, что перед стартом строительства в сжатые сроки была проведена большая подготовительная работа. "Мы получили исчерпывающую поддержку от правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Если регион поддерживает инвестора, то инвестор выполняет все свои обязательства. Самарская область – яркий пример того, как регион успешно привлекает инвесторов – как российских, так и иностранных. Уверен, мы будем дальше вместе двигаться вперед", - приводит слова Чуваева пресс-служба.