https://ria.ru/20210913/udmurtiya-1749817962.html

Бречалов наградил призеров конкурса "Семейные трудовые династии"

Бречалов наградил призеров конкурса "Семейные трудовые династии" - РИА Новости, 13.09.2021

Бречалов наградил призеров конкурса "Семейные трудовые династии"

Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой вручили награды 24 призерам республиканского конкурса "Семейные трудовые династии", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:51

2021-09-13T10:51

2021-09-13T10:51

удмуртская республика

общество

александр бречалов

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УФА, 13 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой вручили награды 24 призерам республиканского конкурса "Семейные трудовые династии", сообщили в пресс-службе руководителя региона."В Государственном театре оперы и балета Удмуртии им. П.И. Чайковского состоялось вручение дипломов победителям и призерам ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии". Конкурс "Семейные трудовые династии" направлен на сохранение и преумножение трудовых традиций в семьях и проводится ежегодно с 2016 года. За годы его проведения участниками становились работающие в отраслях промышленности, здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства, а также занятые в спорте, военном деле и лесном хозяйстве", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в конкурсе приняли участие более 120 трудовых династий. Во второй этап "состязания" прошли 24 семьи: 10 – это педагоги, пять – работники культуры, три – представители агропромышленного комплекса, два – медики, по одному – спортсмены и специалисты лесной отрасли. В этом году на конкурс также заявились заводские династии Ижевского мотозавода "Аксион" и Сарапульского радиозавода."Александр Бречалов поприветствовал гостей праздника вместе с супругой Еленой. Вчера у них была годовщина свадьбы – 26 лет в официальном браке", - сообщили в пресс-службе, добавив, что с 2021 года по указу Бречалова в Удмуртии 10 сентября объявлен Днем семейных трудовых династий."Мы часто встречаемся с вами в преддверии профессиональных праздников. На одной из таких встреч я познакомился с семьей металлургов Вылегжаниными. Её глава Валентина Дмитриевна 26 лет проработала на заводе "Ижсталь", из них 10 лет – в кузнечном цехе. Идея собрать династии в одном зале принадлежит именно ей", – цитирует пресс-служба Бречалова.Глава Удмуртии добавил, что в республике сложилось особое отношение к таким семьям – уважение к старшему поколению и труду. "В регионе сотни трудовых династий из различных сфер деятельности – промышленности, здравоохранение, образования, культуры, сельского хозяйства. Есть семьи, где общий стаж превышает тысячу лет", - отметил он.

https://ria.ru/20210902/detsady-1748351123.html

https://ria.ru/20210901/obrazovanie-1748193234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр бречалов