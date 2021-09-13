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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210913/udmurtiya-1749817962.html
Бречалов наградил призеров конкурса "Семейные трудовые династии"
Бречалов наградил призеров конкурса "Семейные трудовые династии" - РИА Новости, 13.09.2021
Бречалов наградил призеров конкурса "Семейные трудовые династии"
Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой вручили награды 24 призерам республиканского конкурса "Семейные трудовые династии", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:51
2021-09-13T10:51
удмуртская республика
общество
александр бречалов
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УФА, 13 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой вручили награды 24 призерам республиканского конкурса "Семейные трудовые династии", сообщили в пресс-службе руководителя региона."В Государственном театре оперы и балета Удмуртии им. П.И. Чайковского состоялось вручение дипломов победителям и призерам ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии". Конкурс "Семейные трудовые династии" направлен на сохранение и преумножение трудовых традиций в семьях и проводится ежегодно с 2016 года. За годы его проведения участниками становились работающие в отраслях промышленности, здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства, а также занятые в спорте, военном деле и лесном хозяйстве", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в конкурсе приняли участие более 120 трудовых династий. Во второй этап "состязания" прошли 24 семьи: 10 – это педагоги, пять – работники культуры, три – представители агропромышленного комплекса, два – медики, по одному – спортсмены и специалисты лесной отрасли. В этом году на конкурс также заявились заводские династии Ижевского мотозавода "Аксион" и Сарапульского радиозавода."Александр Бречалов поприветствовал гостей праздника вместе с супругой Еленой. Вчера у них была годовщина свадьбы – 26 лет в официальном браке", - сообщили в пресс-службе, добавив, что с 2021 года по указу Бречалова в Удмуртии 10 сентября объявлен Днем семейных трудовых династий."Мы часто встречаемся с вами в преддверии профессиональных праздников. На одной из таких встреч я познакомился с семьей металлургов Вылегжаниными. Её глава Валентина Дмитриевна 26 лет проработала на заводе "Ижсталь", из них 10 лет – в кузнечном цехе. Идея собрать династии в одном зале принадлежит именно ей", – цитирует пресс-служба Бречалова.Глава Удмуртии добавил, что в республике сложилось особое отношение к таким семьям – уважение к старшему поколению и труду. "В регионе сотни трудовых династий из различных сфер деятельности – промышленности, здравоохранение, образования, культуры, сельского хозяйства. Есть семьи, где общий стаж превышает тысячу лет", - отметил он.
https://ria.ru/20210902/detsady-1748351123.html
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общество, александр бречалов
10:51 13.09.2021
 
Бречалов наградил призеров конкурса "Семейные трудовые династии"

Глава Удмуртии с супругой наградили призеров конкурса "Семейные трудовые династии"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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УФА, 13 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой вручили награды 24 призерам республиканского конкурса "Семейные трудовые династии", сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"В Государственном театре оперы и балета Удмуртии им. П.И. Чайковского состоялось вручение дипломов победителям и призерам ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии". Конкурс "Семейные трудовые династии" направлен на сохранение и преумножение трудовых традиций в семьях и проводится ежегодно с 2016 года. За годы его проведения участниками становились работающие в отраслях промышленности, здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства, а также занятые в спорте, военном деле и лесном хозяйстве", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что в конкурсе приняли участие более 120 трудовых династий. Во второй этап "состязания" прошли 24 семьи: 10 – это педагоги, пять – работники культуры, три – представители агропромышленного комплекса, два – медики, по одному – спортсмены и специалисты лесной отрасли. В этом году на конкурс также заявились заводские династии Ижевского мотозавода "Аксион" и Сарапульского радиозавода.
"Александр Бречалов поприветствовал гостей праздника вместе с супругой Еленой. Вчера у них была годовщина свадьбы – 26 лет в официальном браке", - сообщили в пресс-службе, добавив, что с 2021 года по указу Бречалова в Удмуртии 10 сентября объявлен Днем семейных трудовых династий.
"Мы часто встречаемся с вами в преддверии профессиональных праздников. На одной из таких встреч я познакомился с семьей металлургов Вылегжаниными. Её глава Валентина Дмитриевна 26 лет проработала на заводе "Ижсталь", из них 10 лет – в кузнечном цехе. Идея собрать династии в одном зале принадлежит именно ей", – цитирует пресс-служба Бречалова.
Глава Удмуртии добавил, что в республике сложилось особое отношение к таким семьям – уважение к старшему поколению и труду. "В регионе сотни трудовых династий из различных сфер деятельности – промышленности, здравоохранение, образования, культуры, сельского хозяйства. Есть семьи, где общий стаж превышает тысячу лет", - отметил он.
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