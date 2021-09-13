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На Московской канатной дороге пройдут масштабные учения
На Московской канатной дороге пройдут масштабные учения - РИА Новости, 13.09.2021
На Московской канатной дороге пройдут масштабные учения
Масштабные учения пройдут на Московской канатной дороге в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:51
2021-09-13T09:51
2021-09-13T09:52
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Масштабные учения пройдут на Московской канатной дороге в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что пожарные и спасатели отработают действия по эвакуации пассажиров при внештатной остановке работы канатной дороги."По тактическому замыслу, при остановке "канатки" над акваторией Москвы-реки на разных высотах оказались заблокированы 8 кабинок. Доступ к ним возможен только по тросу. Во время учений аварийно-спасательные расчеты используют альпинистское снаряжение для работы на высоте, подъемные пожарные автолестницы и подъемные механизмы высотой до 50 метров, а спасатели на воде при помощи плавсредств обеспечат прием "пострадавших". Такие учения проводим ежегодно", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, москва-река, городское хозяйство москвы
09:51 13.09.2021 (обновлено: 09:52 13.09.2021)
На Московской канатной дороге пройдут масштабные учения
Масштабные учения с участием пожарных пройдут на Московской канатной дороге в понедельник