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Туризм
https://ria.ru/20210913/turtsiya-1749890541.html
Ростуризм следит за ситуацией с ДТП с автобусом в Турции
Ростуризм следит за ситуацией с ДТП с автобусом в Турции - РИА Новости, 13.09.2021
Ростуризм следит за ситуацией с ДТП с автобусом в Турции
Ростуризм следит за ситуацией с произошедшим в понедельник на юго-западе Турции ДТП с автобусом, в котором были иностранцы, отдыхавшие в Бодруме, сообщили... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:57
2021-09-13T19:57
туризм
турция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
анталья (провинция)
туристы
бодрум
туризм
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Ростуризм следит за ситуацией с произошедшим в понедельник на юго-западе Турции ДТП с автобусом, в котором были иностранцы, отдыхавшие в Бодруме, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Мы находимся на постоянной связи с генконсульством России в Анталье. По имеющейся информации, российских туристов среди пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.Турецкие СМИ в понедельник сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла. Он выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического транспорта погиб на месте. В результате ДТП, по разным данным, от 30 до 49 человек пострадали. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российских граждан среди путешественников нет.
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турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, анталья (провинция), туристы, бодрум, туризм, россия
19:57 13.09.2021
 
Ростуризм следит за ситуацией с ДТП с автобусом в Турции

Ростуризм следит за ситуацией с ДТП с автобусом в Турции, в котором были иностранцы

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Ростуризм следит за ситуацией с произошедшим в понедельник на юго-западе Турции ДТП с автобусом, в котором были иностранцы, отдыхавшие в Бодруме, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Мы находимся на постоянной связи с генконсульством России в Анталье. По имеющейся информации, российских туристов среди пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.
Турецкие СМИ в понедельник сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла. Он выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического транспорта погиб на месте. В результате ДТП, по разным данным, от 30 до 49 человек пострадали. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российских граждан среди путешественников нет.
Автомобили скорой помощи Турции - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 13:06Туризм
Появились подробности о туристах, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
 
ТуризмТурцияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмАнталья (провинция)туристыБодрумТуризмРоссия
 
 
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