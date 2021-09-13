https://ria.ru/20210913/turtsiya-1749890541.html

Ростуризм следит за ситуацией с ДТП с автобусом в Турции

Ростуризм следит за ситуацией с ДТП с автобусом в Турции - РИА Новости, 13.09.2021

Ростуризм следит за ситуацией с ДТП с автобусом в Турции

Ростуризм следит за ситуацией с произошедшим в понедельник на юго-западе Турции ДТП с автобусом, в котором были иностранцы, отдыхавшие в Бодруме, сообщили... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:57

2021-09-13T19:57

2021-09-13T19:57

туризм

турция

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

анталья (провинция)

туристы

бодрум

туризм

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Ростуризм следит за ситуацией с произошедшим в понедельник на юго-западе Турции ДТП с автобусом, в котором были иностранцы, отдыхавшие в Бодруме, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Мы находимся на постоянной связи с генконсульством России в Анталье. По имеющейся информации, российских туристов среди пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.Турецкие СМИ в понедельник сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла. Он выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического транспорта погиб на месте. В результате ДТП, по разным данным, от 30 до 49 человек пострадали. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российских граждан среди путешественников нет.

https://ria.ru/20210913/dtp-1749846966.html

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анталья (провинция)

бодрум

россия

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турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, анталья (провинция), туристы, бодрум, туризм, россия